Υψηλότερες οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων από τα ελληνικά

Η απόδοση των ελληνικών 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου υποχώρησε κάτω από αυτήν των αντίστοιχων ομολόγων της Γαλλίας.

Τις πρώτες μεσημβρινές ώρες η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου «έσπασε» το φράγμα του 3% και κυμαίνονταν στο 2,99% (χθες στο ΗΔΑΤ έκλεισε στο 3,05%), ενώ την ίδια ώρα το γαλλικό 10ετές ομόλογο διαπραγματευόταν με απόδοση 3,05%.

Νωρίτερα σήμερα οι αποδόσεις των δύο κρατικών ομολόγων κυμαίνονταν στο ίδιο επίπεδο γεγονός που επεσήμανε σε ρεπορτάζ του το Βloomberg.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ "τα ελληνικά Ομόλογα: Για πρώτη φορά στα χρονικά έχουν την ίδια απόδοση με τα γαλλικά".

Η άνοδος στις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων αποδίδεται στις ανησυχίες των επενδυτών ότι ο πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ μπορεί να δυσκολευτεί να περάσει έναν προϋπολογισμό για το επόμενο έτος και τελικά να παραμείνει στην εξουσία.

«Θα μπορούσαμε να δούμε γεγονότα που θα προκαλούσαν πολύ πιο σημαντικές επιπτώσεις», δήλωσε ο Nicolas Simar, ανώτερος διαχειριστής μετοχικών κεφαλαίων στην Goldman Sachs Asset Management. «Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε πάτο». Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η ευμετάβλητη περίοδος απέχει πολύ από το τέλος της. Με την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν να έχει επανειλημμένα απειλήσει να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, ο υπουργός Οικονομικών Αντουάν Αρμάντ δήλωσε ότι θέλει να αποφύγει την ανατροπή της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Bloomberg.

To ρεπορτάζ καταλήγει προβλέποντας ότι περαιτέρω κινήσεις θα εξαρτηθούν από τις απαντήσεις της Λεπέν στα νομοσχέδια του προϋπολογισμού τις επόμενες ημέρες , ενώ ο Μ. Μπαρνιέ δήλωσε ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει «καταιγίδα» στις χρηματοπιστωτικές αγορές εάν οι νομοθέτες απορρίψουν τις προτάσεις και την καταψηφίσουν.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι ο οίκος αξιολόγησης S&P Global Ratings πρόκειται να επικαιροποιήσει την αξιολόγησή της για τη Γαλλία την Παρασκευή. Τόσο η Fitch Ratings όσο και η Moody's Ratings έδωσαν στη Γαλλία αρνητικές προοπτικές τον περασμένο μήνα, επικαλούμενοι την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και τις πολιτικές προκλήσεις για τον περιορισμό των διογκωμένων δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

