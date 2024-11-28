ESM: Πράσινο φως για πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους

Το "πράσινο φως" για την συγχώνευση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΠ) άναψαν ο ESM και ο EFSF.

Όπως ανακοινώθηκε, τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) έδωσαν σήμερα τη συγκατάθεσή τους για τη συγχώνευση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΠ).

Αυτό έγινε σε συνέχεια του αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης της 5ης Νοεμβρίου 2024, με το οποίο ζητείται η έγκριση της συγχώνευσης από τον ESM και τον EFSF, καθώς απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση και των δύο θεσμών για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του ΤΧΣ βάσει των σχετικών δανειακών συμβάσεων.

The ESM and EFSF allowed the early repayment of Greek Loan Facility (GLF) loans by agreeing to waive the mandatory repayment obligation concerning ESM/EFSF loans to Greece. Press release: https://t.co/LhZQUR5dks pic.twitter.com/D2iT3MzlEe — ESM (@ESM_Press) November 28, 2024

Το σχέδιο συγχώνευσης της ελληνικής κυβέρνησης περιλαμβάνει επίσης τη συγχώνευση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με το ΕΕΣΠ, η οποία δεν απαιτεί τη συγκατάθεση του ΕΜΣ ή του EFSF.

Πριν η συγχώνευση τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο ΕΜΣ, το EFSF και Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΠ) θα υπογράψουν συμφωνία εφαρμογής. Αυτή θα αποσαφηνίσει τη λειτουργική πτυχή της μεταβίβασης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ΕΤΧΣ βάσει των δανειακών συμβάσεων στην HCAP και θα διατηρήσει το καθεστώς πιστωτή του ΕΜΣ και του EFSF, ώστε να μην επηρεάζεται από την προκύπτουσα διαδοχή.

Η EEΣΠ είναι μια ελληνική κρατική εταιρεία συμμετοχών, η οποία ιδρύθηκε το 2016 και λειτουργεί με ανεξάρτητο τρόπο για το δημόσιο συμφέρον. Διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου, ενισχύοντας την αξία τους και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στη μείωση του χρέους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αποπληρωμή θα δημιουργήσει κάποια εξοικονόμηση για τον ελληνικό προϋπολογισμό και θα ενισχύσει επίσης τη διαχείριση της ρευστότητάς του.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να κάνει σημαντικά βήματα στην οικονομική της ανάπτυξη. Είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ΕΕ και έχει επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα. Η προγραμματισμένη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του GLF αποτελεί άλλο ένα θετικό μήνυμα για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταδεικνύει τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της Ελλάδας. Η αποπληρωμή θα δημιουργήσει κάποια εξοικονόμηση για τον ελληνικό προϋπολογισμό και θα ενισχύσει επίσης τη διαχείριση της ρευστότητάς του. Πρόκειται για αξιοσημείωτες εξελίξεις για τον ΕΜΣ και τον EFSF, οι οποίοι κατέχουν περίπου το 54% του δημόσιου χρέους της Ελλάδας. Τα συμφέροντά μας ευθυγραμμίζονται και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις ελληνικές αρχές στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του χρέους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, Pierre Gramegna.

Πηγή: skai.gr

