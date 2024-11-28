Ρωσία: Η έλλειψη εργατικού δυναμικού λόγω πολέμου εξαπλώνεται, προκαλώντας προβλήματα

«Το λεωφορείο νούμερο 7 δεν λειτουργούσε σήμερα το πρωί», έγραψε η Όλγα Σλάτινα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την περιοχή Σβερντλόφσκ στα Ουράλια Όρη της Ρωσίας. «Ο σταθμάρχης είπε ότι δεν θα ήταν εκεί, καθώς δεν υπήρχε κανείς να δουλέψει».



Ο οδηγός του λεωφορείου της Σλάτινα μπορεί απλώς να άρρωστος εκείνη την ημέρα στα τέλη Οκτωβρίου. Ωστόσο, η αυξανόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής από τότε που η Μόσχα έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αναφέρουν εταιρείες, εργαζόμενοι, γραφεία στρατολόγησης και αξιωματούχοι.

Οι εντατικές επιστρατεύσεις από τις ένοπλες δυνάμεις και τις αμυντικές βιομηχανίες έχουν απομακρύνει τους εργαζομένους από τις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως και η μετανάστευση στη Δύση, ωθώντας την ανεργία στο ιστορικό χαμηλό του 2,3%, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Rosstat την Τετάρτη.

Οι τεράστιες αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες βοήθησαν τη Ρωσία να αψηφήσει τις πρώιμες προβλέψεις στο εσωτερικό και στη Δύση για μια καταστροφική οικονομική κατάρρευση το 2022, με μια μικρή μόνο συρρίκνωση εκείνη τη χρονιά.



Η οικονομία ανέκαμψε το 2023, αλλά οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, τα επιτόκια, στο 21%, και ο υψηλός πληθωρισμός δείχνουν ορισμένες από τις ρωγμές.



Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επισημάνει την έλλειψη εργατικού δυναμικού ως μείζον οικονομικό πρόβλημα και έχει θέσει την ενίσχυση του δείκτη παραγωγικότητας της εργασίας της Ρωσίας ως έναν από τους βασικούς εθνικούς αναπτυξιακούς του στόχους. Η Ρωσία επιδιώκει επίσης να ενθαρρύνει τις γυναίκες να κάνουν περισσότερα παιδιά.



Το Σβερντλόφσκ, όπου βρίσκονται πολλά εργοστάσια του αμυντικού τομέα, είχε 54.912 κενές θέσεις εργασίας στις αρχές Οκτωβρίου, συγκριτικά με 8.762 ανέργους, σύμφωνα με το τμήμα εργασίας της περιοχής.



Στην κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια που φιλοξενεί περίπου 40 εκατομμύρια ανθρώπους στη δυτική Ρωσία, υπάρχουν εννέα κενές θέσεις για κάθε άνεργο, δήλωσε την Τρίτη ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου στην περιοχή.



Η ρωσική εταιρεία προσλήψεων Superjob ανακοίνωσε ότι οι κενές θέσεις σε όλη τη Ρωσία αυξήθηκαν 1,7 φορές σε δύο χρόνια και 2,5 φορές στη βιομηχανία, ενώ η κεντρική τράπεζα λέει ότι το 73% των ρωσικών επιχειρήσεων έχουν έλλειψη προσωπικού.



«Ο ‘’λιμός προσωπικού’’ έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, καταλαμβάνοντας σχεδόν όλα τα μέρη του οικονομικού συστήματος», δήλωσε σε έκθεσή του ο Ρόστισλαβ Καπελγιούσνικοφ, αναπληρωτής διευθυντής του ερευνητικού κέντρου εργασίας στην Ανώτατη Οικονομική Σχολή της Μόσχας (HSE).



Το Reuters πήρε συνεντεύξεις με περισσότερες από 12 εταιρείες, εργαζομένους, υπαλλήλους προσλήψεων και οικονομολόγους σχετικά με κλάδους τόσο διαφορετικούς όπως οι κατασκευές, η γεωργία και η πληροφορική. Το επίμονο θέμα ήταν ότι οι εργαζόμενοι είναι σπάνιοι και οι προοπτικές για εύρεση περισσότερων είναι δυσοίωνες.

«Δεν υπάρχουν άντρες»

Το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων της Ρωσίας προκαλεί εδώ και χρόνια πονοκεφάλους λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού στη Ρωσία, αλλά η έναρξη αυτού που η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες δυνητικοί εργάτες να ενταχθούν στο στρατό και πολλούς άλλους να μεταναστεύσουν.



Ταυτόχρονα, ο αμυντικός τομέας άρχισε να προσλαμβάνει γρήγορα.



«Είχατε ένα είδος ημι-νεκρού εργοστασίου στην περιοχή σας, που παρήγε ελατήρια αμορτισέρ για ορισμένες αμυντικές εγκαταστάσεις, για τανκ, φυτοζωώντας. Και τώρα οι παραγγελίες πέφτουν βροχή - χρειάζονται πολλά ελατήρια», σχολίασε εργαζόμενος σε βιομηχανική εταιρεία που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.



Ένα άλλο άτομο που εργάζεται σε μια μη στρατιωτική επιχείρηση είπε ότι πολλοί άνθρωποι έβρισκαν δουλειά για τη συναρμολόγηση drones στην ειδική οικονομική ζώνη Αλαμπούγκα της περιοχής του Ταταρστάν.



«Ο μισθός εκεί είναι πολλαπλάσιος», είπε. «Ένας φίλος που δούλευε εκεί είπε ότι δεν μπορούν καν να ξοδέψουν τα χρήματα γιατί εργάζονται συνεχώς».



Οι εντολές για οπλισμό δεν μπορούν να μείνουν ανεκπλήρωτες και η ζήτηση για προσωπικό θα επιβραδυνθεί μόνο όταν γίνουν οι παραγγελίες, δήλωσε στο Reuters ο Αντρέι Γκαρτούνγκ, επικεφαλής εργοστασίου σφυρηλάτησης και συμπίεσης στο Τσελιάμπινσκ.



Δεν αναμένεται μείωση σύντομα. Ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σήμερα αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, υποσχέθηκε στους υπαλλήλους «πολλή δουλειά» κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον κατασκευαστή τανκ UralVagonZavod την περασμένη εβδομάδα.



Η Ναταλία Ζουμπάρεβιτς, καθηγήτρια στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, εξήγησε ότι είναι δύσκολο για τις μη στρατιωτικές βιομηχανίες να ανταγωνιστούν.



«Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις αμυντικές βιομηχανίες - έχουν λάβει φρενήρεις χρηματοδοτήσεις, ώστε να μπορούν να αυξήσουν τους μισθούς και να κυνηγούν εργάτες», είπε.



Στο Σβερντλόβσκ, όσοι εγγραφούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία λαμβάνουν εφάπαξ μπόνους υπογραφής 2,1 εκατομμυρίων ρουβλίων (18.560 $), σχεδόν 25 φορές υψηλότερο από τον μέσο μηνιαίο μισθό της Ρωσίας.



Ένας εκπρόσωπος μιας τοπικής υπηρεσίας προσλήψεων είπε ότι οι πελάτες της έχασαν εργάτες στο μέτωπο. «Λένε: ‘’Κάποτε δούλευαν 100 άτομα, αλλά τώρα δεν υπάρχουν άντρες’’».

Οικοδόμοι, αγρότες, ακόμα και αστυνόμοι

Η έλλειψη είναι έντονη στην κατασκευή, τα logistics και την πληροφορική, λένε οι υπεύθυνοι προσλήψεων, αλλά οι συνέπειες γίνονται πιο αισθητές στις κατασκευές, οδηγώντας τις τιμές υψηλότερα και αγγίζοντας τις προθεσμίες και την ποιότητα, σύμφωνα με τη Λίντια Κατάσκινα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στο Γκλάβστροβ.



Ο Σεργκέι Πακχόμοφ, διευθυντής της εταιρείας ανάπτυξης Urals Golos Group, σχολίασε ότι η εταιρεία έπρεπε να αποφασίσει εάν θα αναλάβει ή όχι νέα έργα.



«Όχι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά θα υπάρχει αρκετός κόσμος για να έρθει στο εργοτάξιο για να δουλέψει» διευκρίνισε, προβλέποντας ότι το πρόβλημα θα επιδεινωθεί τα επόμενα πέντε χρόνια.



Περίπου 200.000 άνθρωποι, ήτοι το 3,3% του συνόλου των εργαζομένων στη γεωργία, εγκατέλειψαν τον κλάδο το 2023.



Η ένωση παραγωγών γεωργικών προϊόντων InterAgroTech δήλωσε ότι η έλλειψη πλήττει κάθε πτυχή της γεωργίας, από τη σπορά έως τη συγκομιδή, επηρεάζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια των καλλιεργειών.



Η έλλειψη είναι επίσης σοβαρή στο υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο διοικεί την αστυνομία, δήλωσε αυτή την εβδομάδα η Βαλεντίνα Ματβιένκο, πρόεδρος της άνω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των κενών θέσεων διπλασιάστηκε σε δύο χρόνια σε 173.800, ή 18,8% του συνολικού προσωπικού, μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.



«Για ποια ποιότητα εργασίας, για τι είδους νόμο και τάξη μπορούμε να μιλήσουμε, μεταξύ άλλων σε θέματα μετανάστευσης, εμπορίου ναρκωτικών και άλλων;» αναρωτήθηκε η Ματβιένκο.

Έλλειψη μεταναστών

Εταιρείες, όπως η κορυφαία αλυσίδα σουπερμάρκετ X5, επιθυμούν να ψηφιοποιηθούν, αλλά όπως σημείωσε η κεντρική τράπεζα, οι δυτικές κυρώσεις καθιστούν δύσκολη την εισαγωγή σχετικού εξοπλισμού από το εξωτερικό.



Ο υπουργός Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ την περασμένη εβδομάδα κάλεσε τις περιφέρειες να προσλάβουν νέους, συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία, καθώς και να άρουν τους περιορισμούς στην υπερωριακή εργασία.



Ωστόσο, οι περιορισμοί στους μετανάστες, δυνητικούς εργαζόμενους, εξακολουθούν να υφίστανται, παρόλο που το επιχειρηματικό λόμπι RSPP δήλωσε ότι τα δύο τρίτα των εταιρειών αγωνίζονται να προσελκύσουν τους αλλοδαπούς εργάτες που λένε ότι χρειάζονται.



Ο Αντρέι Κόστιν, Διευθύνων Σύμβουλος της VTB Bank VTBR.MM, ξεκαθάρισε αυτή την εβδομάδα ότι χωρίς μετανάστες η ρωσική οικονομία δεν θα αναπνεύσει.



«Είναι εύκολο να τους διώξεις, αλλά κάποιος χρειάζεται για να δουλέψει».



Οι οικονομολόγοι και οι υπεύθυνοι προσλήψεων αναμένουν ότι τα εργασιακά προβλήματα της Ρωσίας θα ενταθούν, ένας παράγοντας που μπορεί να συμβάλει στην επιβράδυνση της ανάπτυξης.



Το υπουργείο Οικονομίας της Ρωσίας αναμένει ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί από 3,9% που εκτιμάται ότι ήταν φέτος σε 2,5% το επόμενο έτος.

Η έλλειψη γιατρών μπορεί να αυξηθεί στο 40-45%, από 25,7% που είναι σήμερα, τα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια, δήλωσε ο Μαρκ Ντενίσοφ, επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή του Κρασνογιάρσκ.

Οι ρωσικές αρχές λένε ότι η οικονομία χρειάζεται επιπλέον 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους στον τομέα της μεταποίησης, των μεταφορών, της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της επιστημονικής έρευνας και της πληροφορικής έως το 2030.



«Δεν καταλαβαίνουμε ακόμη από πού θα τους βρούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντμίτρι Τσερνισένκο τον Ιούνιο. «Πλέον όλοι πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας σώσει, γιατί τι άλλο μπορεί;»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.