Παρίσι: Ενόχληση μετά από αναφορές ότι η Γαλλία θα «ταπεινωθεί» ξεπερνώντας τη χώρα μας σε πιστωτικό κίνδυνο

Τη δυσφορία του Παρισιού προκάλεσε δημοσίευμα του Politico, την Τετάρτη, ότι «η Γαλλία πλησιάζει «σε μια στιγμή ταπείνωσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς το χάος του προϋπολογισμού επιδεινώνεται».



«Η αυξανόμενη αίσθηση κρίσης για τον προϋπολογισμό της Γαλλίας οδηγεί τη χώρα σε μια στιγμή ταπείνωσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές: Φαίνεται μόνο θέμα χρόνου οι επενδυτές να δηλώσουν τη Γαλλία χειρότερο πιστωτικό κίνδυνο από την Ελλάδα» σημείωνε το Politico.



«Δεν είναι σκόπιμο να συγκρίνουμε την κατάσταση της Γαλλίας με αυτήν της Ελλάδας», απάντησε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Αντουάν Αρμάν, απαντώντας στις εντάσεις στη γαλλική αγορά ομολόγων που οδήγησαν ορισμένους επενδυτές να συγκρίνουν τη χώρα με την Ελλάδα, σημειώνει το πρακτορείο.



«Η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρμάν στο γαλλικό δίκτυο BFM TV.

Τι ανέφερε μεταξύ άλλων το Politico

Το επιτόκιο του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς της Γαλλίας κόντεψε να ανέβει πάνω από το ελληνικό ομόλογό του την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν τον κίνδυνο τα κόμματα και στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος να ρίξουν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ με αφορμή τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό του για προσεχές έτος.



Μέχρι τη 1 μ.μ. (σ.σ τοπική ώρα) στο Παρίσι, η απόδοση του γαλλικού ομολόγου ήταν στο 3,03%, ενώ του ελληνικού ομολόγου του ήταν μόλις ένα εκατοστό της μονάδας υψηλότερη στο 3,04% σημείωνε το Politico.



Το βραχυπρόθεσμο ελληνικό χρέος διαπραγματεύεται ήδη κάτω από το γαλλικό του ισοδύναμο, λόγω μιας σειράς τεχνικών ιδιορρυθμιών της αγοράς που προέρχονται από τη διάσωση της Ελλάδας πριν από μια δεκαετία και την αγορά ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η τιμή των 10 ετών θεωρείται από τους περισσότερους ως μια καθαρότερη αντανάκλαση του σχετικού κινδύνου των δύο χωρών.



Μόλις το 2015, όταν ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε και απέτυχε να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους διάσωσης της Ελλάδας, τα 10ετή ομόλογά της είχαν αποδώσει έως και 14 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα γαλλικά. Το χάσμα μειώθηκε σταδιακά με την πάροδο των ετών, αλλά ήταν ακόμα 0,8 ποσοστιαίες μονάδες μόλις τον Ιούλιο, όταν οι ψηφοφόροι στέρησαν από τον Μακρόν την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο.



Ένα άλλο μέτρο της απογοήτευσης των αγορών από τη Γαλλία είναι ότι το ασφάλιστρο που απαιτούν έναντι του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου είναι τώρα υψηλότερο από κάθε άλλη στιγμή από τα βάθη της κρίσης δημόσιου χρέους της ευρωζώνης το 2012, στις 0,87 ποσοστιαίες μονάδες.



