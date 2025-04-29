Πιερρακάκης: Η Ελλάδα καταθέτει σήμερα αίτημα στην Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής

Η Ελλάδα θα αιτηθεί την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών, την ρήτρα διαφυγής δηλαδή, από τις περαιτέρω δαπάνες των επομένων ετών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας πως η επιστολή θα σταλεί από το υπουργείο Οικονομικών σήμερα το πρωί.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Πιερρακάκης είπε πως θα υπογράψει το αίτημα αυτό για να μπορέσει να δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος κάλυψης αμυντικών δαπανών που θα είχαμε τα επόμενα χρόνια. «Η αύξηση που προβλέπεται από το 2025 στο 2026 περίπου είναι μισό δισεκατομμύριο ευρώ που έχει προγραμματιστεί και αυτό αφορά και τις επόμενες χρονιές. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα αμυντικών δαπανών που έχουμε παρουσιάσει ως κυβέρνηση» τόνισε ο υπουργός εξηγώντας ότι τα 500 εκατομμύρια του χρόνου στον προϋπολογισμό του 2026 εξαιρούνται από τον υπολογισμό από τον κανόνα δαπανών.

«Αυτό που πρέπει να περάσει ως μήνυμα και στον κόσμο και θέλω και εγώ προσωπικά να το τονίσω, είναι το ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλους δημοσιονομικούς κανόνες εδώ και καιρό. Εμείς τι είχαμε μάθει; Ότι έπρεπε να έχουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που έπρεπε να τα έχουμε και τώρα; Εννοείται ότι συνεχίζει να ισχύει, αλλά δεν μπορείς αυτό το πλεόνασμα να το διαχειριστείς. Εννοείται ότι συνεχίζει αυτό να ισχύει, αλλά δεν μπορείς αυτό το πλεόνασμα να το διαχειριστείς με όρους του να το ξοδέψεις κάθε χρόνο, Γιατί; Τι συμφωνούν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη; Συμφωνούν πλέον κάθε χρόνο δαπάνες. Δηλαδή εμείς σαν χώρα συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα ξοδεύουμε, ας πούμε 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορείς να αποκλίνεις από αυτό για του χρόνου; Μπορείς υπό προϋποθέσεις, μια φυσική καταστροφή εξαιρείται. Ένα ειδικό μέτρο πολιτικής που λαμβάνεις εξαιρείται. Εδώ είναι και η παράμετρος σε σχέση με το δημοσιονομικό χώρο που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έπιασαν τα μέτρα για την φοροδιαφυγή, είχαμε παραπάνω χώρο από αυτά και έτσι μπορέσαμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη πράξη».

Σε ερώτηση εάν τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για στρατιωτικές δαπάνες ο κ. Πιερρακάκης απάντησε: «Εμείς έτσι και αλλιώς τα καταβάλλαμε για τις στρατιωτικές δαπάνες. Άρα, αν εξαιρέσεις τις στρατιωτικές δαπάνες από τα έξοδα, σου δίνουν προφανώς πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο εν συνόλω για να μπορέσεις να κάνεις την αναπτυξιακή και κοινωνική προτεραιοποίηση που θέλεις».

«Μπορείς να έχεις το δικό σου χώρο γενικά στα δημοσιονομικά και στα μακροοικονομικά σαν χώρα και εμείς σαν χώρα έχουμε τις δικές μας αναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες. Εμείς σκοπεύαμε αυτές τις δαπάνες να τις καταβάλλουμε έτσι κι αλλιώς. Η διαφορά της Ελλάδος στο τραπέζι για τις αμυντικές δαπάνες σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ποια είναι; Λένε οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουμε δαπάνες σε σχέση με το έτος 2021, για παράδειγμα, όπου ήταν χαμηλά, παντού. Η Ελλάδα ήταν η εξαίρεση. Χώρες όπως η Ελλάδα, χώρες όπως η Πολωνία ήταν εξαιρέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς όμως είχαμε ήδη υψηλές αμυντικές δαπάνες. Άρα εμάς πάνε να μας καλύψουν έναν χώρο τον οποίον εμείς σε πολύ μεγάλο βαθμό έτσι κι αλλιώς θα καταβάλλαμε. Συνεπώς, μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε και προτεραιοποίηση άλλων πραγμάτων που για μας είναι πολύ ζωτικά και ουσιαστικά», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Πηγή: skai.gr

