Η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων συνεχίζει να προσελκύει σημαντικές ξένες επενδύσεις, με τις υποδομές να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως προορισμού υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με την Κορίνα Σαΐα, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Premier Realty Greece.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2024 οι ξένες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων ανήλθαν σε 2,75 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28,9% σε σχέση με το 2023.

Ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα υποδομής, όπως αναφέρει η Κορίνα Σαΐα, είναι το Ελληνικό που είναι σε πλήρη εξέλιξη, το οποίο μεταμορφώνει την πρώην περιοχή του αεροδρομίου σε μια σύγχρονη αστική περιοχή με πολυτελείς κατοικίες, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία πέντε αστέρων και μια υπερσύγχρονη μαρίνα.

Στη Μύκονο, η αναβάθμιση της μαρίνας Τούρλου και η επέκταση του αεροδρομίου για την υποδοχή περισσότερων ιδιωτικών πτήσεων ενισχύουν τη θέση του νησιού ως κορυφαίου προορισμού πολυτελείας.

Η Λευκάδα, αν και πιο ήσυχη, παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον, με σχέδια για αναβάθμιση του λιμανιού και δημιουργία νέων μαρίνων, καθιστώντας την ελκυστική για επενδυτές που αναζητούν πολυτελείς κατοικίες σε πιο ήρεμους προορισμούς.

Σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως η Κόστα ντελ Σολ στην Ισπανία ή το Πόρτο Τσέρβο στη Σαρδηνία, η Ελλάδα προσφέρει έναν συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, πολιτιστικής κληρονομιάς και αναπτυσσόμενων υποδομών, καθιστώντας την ανταγωνιστική στην αγορά πολυτελών ακινήτων.

Η κ. Κορίνα Σαΐα επισημαίνει ότι, παρότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια στον τομέα των υποδομών, εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες βελτίωσης σε κρίσιμους τομείς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός λιμανιών για τουριστικά και εμπορικά πλοία, η δημιουργία περισσότερων μαρινών για σκάφη αναψυχής, η επέκταση και αναβάθμιση περιφερειακών αεροδρομίων -όπως στη Νάξο, την Πάρο και την Κέρκυρα- καθώς και η ανάπτυξη πλήρους δικτύου 5G, όχι μόνο στα αστικά κέντρα αλλά και σε τουριστικούς προορισμούς.

Εξίσου σημαντική είναι και η αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, όπου οι υπάρχουσες υποδομές δέχονται τεράστια πίεση κατά τους θερινούς μήνες.

Όπως εκτιμά, η συνεχής ανάπτυξη των υποδομών και η αυξανόμενη ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για διεθνείς επενδυτές και αγοραστές υψηλής ποιότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.