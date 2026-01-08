Υπουργείο Εργασίας: Ταχύτατα σε εφαρμογή ο νόμος «Δίκαιη Εργασία για Όλους»

Σε εφαρμογή έχει τεθεί ήδη ο νόμος 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους», ο οποίος ψηφίστηκε πριν από μόλις τρεις μήνες και εισάγει στην εργασιακή νομοθεσία παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων, στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Με την εφαρμογή του νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους» προχωρούμε στην υλοποίηση ρυθμίσεων που αφορούν – ανάμεσα σε άλλα – την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, την απλοποίηση διαδικασιών, την μείωση της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό βασικών διαδικασιών της αγοράς εργασίας. Με σταθερά βήματα, εφαρμόζουμε ρυθμίσεις που ενισχύουν εργαζομένους και επιχειρήσεις και βελτιώνουν την καθημερινότητα στην αγορά εργασίας με σαφείς κανόνες για όλους».

Σε αυτό το πλαίσιο, τρεις πρόσφατες ενέργειες για την εφαρμογή σημαντικών πτυχών του ψηφισθέντος νόμου:

1. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει αναρτηθεί από το τέλος Δεκεμβρίου οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό με μαθήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και κοιλιακής ώθησης (λαβή Χάιμλιχ). Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος προβλέπει υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει στους εργαζομένούς του εκπαίδευση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και λαβής Χάιμλιχ ως εξής:

α. εφόσον απασχολεί έως και πενήντα (50) εργαζομένους σε μία εγκατάσταση, μέσω εκπαιδευτικών βίντεο και υλικού που παρέχονται δωρεάν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

β. εφόσον απασχολεί περισσότερους από πενήντα (50) εργαζομένους σε μία εγκατάσταση, μέσω μαθημάτων από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς πρώτων βοηθειών στο ήμισυ των απασχολούμενων στην εγκατάσταση, τουλάχιστον ανά τρία (3) έτη.

Οι παραπάνω τεχνικές έχει αποδειχτεί ότι μπορούν να διασώσουν ζωές, παρέχοντας άμεση βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, ενισχύοντας τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ευχαριστούμε θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την προσφορά του ανωτέρω υλικού και για την εξαιρετική συνεργασία στον τομέα αυτό.

2. Υπεγράφη από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως Υπουργική Απόφαση η οποία προβλέπει την ενσωμάτωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» των περαιτέρω απλουστεύσεων που εισήγαγε ο νέος εργασιακός νόμος «Δίκαιη Εργασία για Όλους» (ν.5239/2025). Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση αναβαθμίζονται οι λειτουργίες του υφιστάμενου ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», διευκολύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου και, μεταξύ άλλων, θα ⁠παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα (1 αντί για 4 έντυπα για πρόσληψη, ετήσιος πίνακας προσωπικού, στοιχεία που καταγράφονται πλέον ψηφιακά σε πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, χωρίς την χρονοβόρα υποχρέωση ανάρτησης).

3. Σε άλλη Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από την κα Κεραμέως, ενοποιούνται οι πολιτικές που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, καθώς και στη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών, στο πλαίσιο περαιτέρω μείωσης της γραφειοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.