Οι ΗΠΑ αντλούν περισσότερο πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, οπότε γιατί ο πρόεδρος Τραμπ και αξιωματούχοι όπως ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πιστεύουν ότι τα αμερικανικά διυλιστήρια χρειάζονται πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα;

Αν και η έκρηξη της εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου έχει προκαλέσει πλημμύρα πετρελαίου από περιοχές όπως το Δυτικό Τέξας και η Βόρεια Ντακότα, συχνά δεν είναι το κατάλληλο είδος για τα αμερικανικά διυλιστήρια, σημειώνει η Wall Street Journal.

Τα διυλιστήρια από το Πουγκέτ Σάουντ μέχρι την ακτή του Τέξας σχεδιάστηκαν πριν από δεκαετίες για να επεξεργάζονται τα βαρύτερα και πιο όξινα είδη αργού πετρελαίου που οι ΗΠΑ εισάγουν από χώρες όπως ο Καναδάς, το Μεξικό και η Βενεζουέλα.

«Τα διυλιστήρια μας στην ακτή του Κόλπου του Μεξικού είναι τα καλύτερα στον κόσμο όσον αφορά τη διύλιση αυτού του βαρέος αργού πετρελαίου και υπάρχει έλλειψη βαρέος αργού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, οπότε πιστεύω ότι θα υπάρξει τεράστια ζήτηση και ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα, αν δοθεί ο χώρος για να το κάνουν», δήλωσε ο Ρούμπιο την Κυριακή στην εκπομπή «This Week» του ABC.

Σύμφωνα με την American Fuel & Petrochemical Manufacturers, μια εμπορική ένωση, περίπου το 70% της διυλιστικής ικανότητας των ΗΠΑ λειτουργεί πιο αποτελεσματικά με βαρύτερο αργό πετρέλαιο. Αυτά τα εργοστάσια συγκεντρώνονται στην ακτή του Κόλπου, όπου βρίσκονται εννέα από τα δέκα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας έχει μειωθεί δραματικά και η μικρή ποσότητα που παράγεται έχει κυρίως ανακατευθυνθεί σε χώρες όπως η Κούβα και η Κίνα.

Καθώς οι αποστολές από το Μεξικό και τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν, τα διυλιστήρια στράφηκαν προς τον Καναδά, ο οποίος αύξησε την παραγωγή βαρέος αργού πετρελαίου. Ο Καναδάς αποστέλλει πλέον περισσότερο πετρέλαιο στα διυλιστήρια των ΗΠΑ από όλους τους άλλους διεθνείς προμηθευτές μαζί.

Συνολικά, περίπου το 40% του πετρελαίου που διακινείται στα αμερικανικά διυλιστήρια είναι εισαγόμενο, προκειμένου να επιτευχθεί ο σωστός συνδυασμός αργών πετρελαίων για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων, από βενζίνη και ντίζελ έως καύσιμα αεροσκαφών και πίσσα.

Το πλεόνασμα πετρελαίου που αντλείται στις ΗΠΑ εξάγεται στο εξωτερικό, μετά την άρση της απαγόρευσης εξαγωγής αργού πετρελαίου πριν από μια δεκαετία. Από τότε, η Αμερική έχει καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο, στέλνοντας δεξαμενόπλοια με αργό πετρέλαιο στην Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, καθώς και σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

