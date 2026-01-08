Στελέχη εταιρειών, τελωνειακοί μεσίτες και δικηγόροι εμπορικού δικαίου προετοιμάζονται για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα των εκτεταμένων παγκόσμιων δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ -και για μια πιθανή μάχη για την απόκτηση περίπου 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιστροφές από την αμερικανική κυβέρνηση για δασμούς που έχουν ήδη καταβληθεί από τους εισαγωγείς, σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει.

Η προσδοκία ότι το δικαστήριο θα ακυρώσει τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης του 1977, αυξήθηκε μετά τις συζητήσεις του Νοεμβρίου για την υπόθεση, όταν τόσο οι συντηρητικοί όσο και οι φιλελεύθεροι δικαστές εξέφρασαν σκεπτικισμό σχετικά με το αν ο νόμος αυτός του έδινε την εξουσία να επιβάλλει τους δασμούς.

Το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει αποφάσεις την Παρασκευή, αλλά, όπως είναι συνηθισμένο, δεν έχει ανακοινώσει για ποια υπόθεση ή υποθέσεις θα αποφανθεί, σημειώνει το Reuters.

Ορισμένες εταιρείες προβλέπουν ότι, ακόμη και αν το δικαστήριο ακυρώσει τους δασμούς του Τραμπ, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν θα τους διευκολύνει να λάβουν επιστροφές.

«Δεν είναι στο DNA της κυβέρνησης να επιστρέφει χρήματα. Και ο Τραμπ δεν θα ήθελε να επιστρέψει χρήματα», δήλωσε ο Jim Estill, διευθύνων σύμβουλος της Danby Appliances, μιας καναδικής εταιρείας που πωλεί μικρά ψυγεία, φούρνους μικροκυμάτων και εξοπλισμό πλυντηρίων μέσω μεγάλων καταστημάτων, όπως το Home Depot.

Τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Κίνα και σε άλλες ασιατικές χώρες που στοχεύουν οι δασμοί του Τραμπ. Αν η Danby καταφέρει να πάρει πίσω τα 7 εκατομμύρια δολάρια, ο Estill δήλωσε ότι ανησυχεί επίσης ότι η Home Depot και οι πελάτες της θα θέλουν μερίδιο.

«Θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση», πρόσθεσε ο Estill.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος που επικαλέστηκε τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) για να επιβάλει δασμούς. Ο νόμος αυτός είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την επιβολή κυρώσεων σε εχθρούς των ΗΠΑ ή για το πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων.

Οι δασμοί που επέβαλε βάσει του IEEPA απέφεραν έσοδα ύψους 133,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 4 Φεβρουαρίου και 14 Δεκεμβρίου, ημερομηνία των πιο πρόσφατων στοιχείων της Αμερικανικής Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας (CBP). Το τρέχον συνολικό ποσό εκτιμάται ότι πλησιάζει τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση τα μέσα ημερήσια ποσοστά εισπράξεων από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου, όπως υπολογίστηκε από το Reuters.

Ηλεκτρονική επιστροφή

Μια τεχνική αλλαγή που ανακοινώθηκε από την CBP στις 2 Ιανουαρίου, η οποία θα μεταφέρει όλες τις επιστροφές δασμών ηλεκτρονικά από τις 6 Φεβρουαρίου, αυξάνει τις ελπίδες για μια ομαλή διαδικασία.

Αν και η αλλαγή αυτή δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εισαγωγέων για μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφής, «συνιστά ένα είδος σήματος ότι η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι πλήρως προετοιμασμένη να προχωρήσει με τις επιστροφές, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο πράγματι αποφανθεί έτσι», δήλωσε η Angela Lewis, παγκόσμια επικεφαλής τελωνειακών θεμάτων στην εταιρεία μεταφορών και logistics Flexport.

Ένας εκπρόσωπος της CBP δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς η υπηρεσία θα χειριστεί μια απόφαση κατά των δασμών του Τραμπ. Η υπηρεσία δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η κατάργηση της χρήσης επιταγών για τις επιστροφές θα επιταχύνει τις πληρωμές μέσω της ηλεκτρονικής πύλης ACE και θα μειώσει τα λάθη και τις απάτες.

Ενώ η κλίμακα αυτών των πιθανών επιστροφών είναι άνευ προηγουμένου για την CBP, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είναι συνηθισμένο στην ταχεία διανομή εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιστροφές φόρων ετησίως. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με πιθανές επιστροφές δασμών.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα υποστηρίξει τον Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

