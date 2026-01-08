Πτώση σημειώνουν την Πέμπτη οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν και να περιορίσουν τη ζήτηση για θέρμανση.

Το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς ΤΤF σημειώνει πτώση 2,28% στα 27,71 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

«Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε μια μετάβαση σε ένα πιο ήπιο καιρό, αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη νοτιοδυτική ηπειρωτική Ευρώπη... θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από το κανονικό θα επικρατήσουν πιθανώς κατά το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου», ανέφερε ο μετεωρολόγος της LSEG Georg Muller στην καθημερινή του πρόγνωση.

Οι ισχυρότεροι άνεμοι αναμένεται επίσης να περιορίσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου, σημειώνει το Reuters.

«Η ζήτηση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί σήμερα και αύριο, εν μέσω της αυξημένης παραγωγής αιολικής ενέργειας», ανέφεραν οι αναλυτές της Engie EnergyScan σε ημερήσια ερευνητική σημείωση.

Πηγή: skai.gr

