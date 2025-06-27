Υπογράφηκε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με ισχύ από 1/7/2025 έως 30/6/2026, αποτελεί μια σημαντική και πολυεπίπεδη κατάκτηση για τον κλάδο. Επαναφέρει τη συλλογική διαπραγμάτευση στον πυρήνα της εργασιακής ζωής, αποκαθιστά μισθολογικές ανισότητες και θεσμικά δικαιώματα και ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων. Επιπλέον, διαμορφώνει ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο προστασίας, ενισχύοντας την επαγγελματική ασφάλεια και τις προοπτικές αξιοπρεπούς απασχόλησης».

Συγκεκριμένα, προβλέπει αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και ημερομίσθια σε σχέση με τον κατώτατο μισθό σε δύο φάσεις (1/7/2025 και 1/1/2026), που συνολικά ξεπερνούν το 10,5% σε όλες τις βασικές κατηγορίες:

Εργατοτεχνίτες: +11,96%

Ειδικευμένοι Εργάτες: +10,61%

Ηλεκτροσυγκολλητές Α’ Τάξης: +12,16%

Ηλεκτροσυγκολλητές Β’ Τάξης: +10,57%

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αυξήσεις αυτές αναβαθμίζουν τις κατώτατες αποδοχές, ιδίως για νέους εργαζόμενους, ενώ ενισχύουν τη διαφάνεια στις αμοιβές και αναγνωρίζουν έμπρακτα τη συμβολή της εργασίας.

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει επίσης:

- επαναφορά επιδομάτων,

- αναγνώριση προϋπηρεσίας με προσαυξήσεις: 5% ανά τριετία (έως 6) για ημερομίσθιους και 10% ανά τριετία (έως 3) για μισθωτούς,

- καθιέρωση επιδόματος εργοδηγών,

- κατοχύρωση και επικαιροποίηση ειδικοτήτων, μέσω κοινής ομάδας της ΠΟΕΜ και του ΣΕΒ,

- διασφάλιση ότι καμία αμοιβή δεν μειώνεται και

- καθιέρωση σταθερών και καθολικών όρων εργασίας.

«Η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον κλάδο. Επιβεβαιώνει ότι η εργασία δεν είναι μεταβλητό μέγεθος κόστους, αλλά θεμελιώδες στοιχείο της παραγωγής και της κοινωνικής συνοχής. Διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο συλλογικών ρυθμίσεων, που προάγει τη δικαιοσύνη, τη σταθερότητα και την προοπτική.

Για την Ομοσπονδία, η υπογραφή της σύμβασης δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας, αλλά την απαρχή μιας συλλογικής πορείας για την πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων, που καταργήθηκαν και για την απόκτηση νέων, σύγχρονων ρυθμίσεων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων.

Με πίστη στις δυνάμεις μας, ρεαλισμό και σχέδιο, συνεχίζουμε τον αγώνα για εργασία με δικαιώματα, αξιοπρέπεια και σταθερότητα» τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.