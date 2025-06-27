Στην αύξηση του κατώτατου μισθού προχωρά η Γερμανία στις αρχές του 2026.

To κατώτατο ωρομίσθιο θα αυξηθεί στα 14,60 ευρώ (17,11 δολάρια) έως το 2027 από τα 12,82 ευρώ που είναι σήμερα, σύμφωνα με τις προτάσεις μιας διορισμένης από την κυβέρνηση επιτροπής, λιγότερο από ό,τι είχε αρχικά συμφωνήσει ο κυβερνητικός συνασπισμός.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να δυσκολέψει τις επιχειρήσεις να προσλάβουν προσωπικό, καθώς το υψηλότερο εργατικό κόστος μπορεί να αναγκάσει τις επιχειρήσεις να περικόψουν θέσεις εργασίας ή να μειώσουν τις ώρες εργασίας. Ο κίνδυνος αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός για τις μικρές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση, οδηγώντας ενδεχομένως σε υψηλότερη ανεργία, σημειώνει το Reuters.

Αύξηση σε 2 δόσεις

Αρχικά, ο κατώτατος μισθός πρόκειται να αυξηθεί στα 13,90 ευρώ στις αρχές του 2026.

Η πρόταση της επιτροπής, ενός οργάνου που αποτελείται από εκπροσώπους εργοδοτών και συνδικάτων, πρέπει να εφαρμοστεί από το υπουργείο Εργασίας.

Η υπουργός Εργασίας της Γερμανίας Μπάερμπελ Μπας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, η οποία «δείχνει ότι ο κοινωνικός συνεταιρισμός σε αυτή τη χώρα λειτουργεί», και ζήτησε από την κυβέρνηση να καταστήσει την προσαρμογή αυτή νομικά δεσμευτική από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Από 01/01/2026, η Γερμανία θα έχει τον δεύτερο υψηλότερο κατώτατο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Λουξεμβούργο (2.638 ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat από το 2025.

Τρεις άλλες χώρες της ΕΕ έχουν εθνικό κατώτατο μισθό άνω των 2.000 ευρώ μηνιαίως - το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ιρλανδία.

Πηγή: skai.gr

