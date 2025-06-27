Μειώθηκαν κατά 41,3% οι οικοδομικές άδειες στην Ελλάδα τον Μάρτιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Μάρτιο 2025, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.206 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 404.236 m2 επιφάνειας και 1.861.803 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 41,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 53,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 43,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 ανήλθαν σε 2.194 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 397.348 m2

επιφάνειας και 1.825.995 m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 41,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 54,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 43,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024).

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάρτιο 2025, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 12 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.888 m2

επιφάνειας και 35.808 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάρτιο 2025, είναι 1,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Απρίλιο 2024 έως τον Μάρτιο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 28.479 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.437.904 m2 επιφάνειας και 29.390.732 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2023 - Μαρτίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 3,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 5,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,4% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 3,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 5,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 5,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2023 - Μαρτίου 2024. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,6%.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 29,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 43,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 33,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2024 (Πίνακας 5). Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025, η ΙδιωτικήΟικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 29,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 43,5% στην επιφάνεια και μείωση κατά 33,3% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.