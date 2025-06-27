Λογαριασμός
Ο Ισπανός Υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο θα διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup

Ο Κουέρπο υπέβαλε την υποψηφιότητά του πριν λήξει η σχετική προθεσμία την Παρασκευή - Ο Ιρλανδός Πάσαλ Ντόνοχο κατέχει επί του παρόντος τη θέση

Κάρλος Κουέρπο

Ο Ισπανός Υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο θα διεκδικήσει την ηγεσία του Eurogroup. Ο Κουέρπο υπέβαλε την υποψηφιότητά του πριν λήξει η σχετική προθεσμία την Παρασκευή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Ιρλανδός Πάσαλ Ντόνοχο κατέχει επί του παρόντος τη θέση και διεκδικεί άλλη μια θητεία.

