Ο Ισπανός Υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο θα διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup

Ο Ισπανός Υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο θα διεκδικήσει την ηγεσία του Eurogroup. Ο Κουέρπο υπέβαλε την υποψηφιότητά του πριν λήξει η σχετική προθεσμία την Παρασκευή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.
Ο Ιρλανδός Πάσαλ Ντόνοχο κατέχει επί του παρόντος τη θέση και διεκδικεί άλλη μια θητεία.
Πηγή: skai.gr
