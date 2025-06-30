«Για τέσσερα fake news γύρω από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο "Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο- Προστασία στην Πράξη"» κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν τα εξής:

«Ψέμα Νο1: Θα μπορεί ο εργαζόμενος να υποχρεώνεται να δουλεύει για 13 ώρες.

Αλήθεια: Όχι, η υποχρέωση για εργασία πάει μέχρι την 9η ώρα. Δηλαδή μέχρι την ώρα της υπερεργασίας. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Εν προκειμένω, πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του ο εργαζόμενος. 'Αρα, δεν μπορεί κανείς να υποχρεωθεί να δουλεύει για 13 ώρες.

Ψέμα Νο2: Θα υποχρεωθεί ο εργαζόμενος να δουλεύει για 13 ώρες και χωρίς πληρωμή υπερωριών.

Αλήθεια: Η όποια υπερωρία αμείβεται διά νόμου με τουλάχιστον +40% προσαύξηση στην αμοιβή.

'Αρα και πρέπει να δώσει συναίνεση ο εργαζόμενος, για να δουλέψει παραπάνω από 9 ώρες και προβλέπεται συγκεκριμένη αποζημίωση, προσαυξημένη για τις ώρες και της υπερεργασίας με +20% και για τις ώρες των υπερωριών με +40%.

Ψέμα Νο3: Στο νομοσχέδιο θα υπάρχει ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα μπορεί ο εργοδότης να ανακαλεί και να ακυρώνει τη θερινή άδεια του εργαζομένου ελεύθερα.

Αλήθεια: Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια ρύθμιση στο νομοσχέδιο.

Ψέμα Νο4: Θα μπορεί να καταγγέλλεται η σύμβαση ενός εργαζομένου και να απολύεται με ένα sms.

Αλήθεια: Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα σε σχέση με τους όρους απόλυσης και σε σχέση με τη λύση σύμβασης εργασίας».

Πηγή: skai.gr

