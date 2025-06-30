Χρηματιστήριο: Πτώση 0,48% και κέρδη 2,01% στο κλείσιμο του Ιούνιου

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά στο κλείσιμο του Ιουνίου έχει άνοδο 2,01% και συμπλήρωσε οκτώ συνεχείς ανοδικούς μήνες, γεγονός που καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 35,10%.

Από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 27,10%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.868,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,48%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.883,26 μονάδες (+0,33%) και κατώτερη τιμή στις 1.864,36 μονάδες (-0,68%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 219,684 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.408.564 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,02%), της Lamda Development (+0,80%) και της Eurobank (+0,55%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Titan (-6,34%), της Εθνικής (-1,41%), του ΟΠΑΠ (-1,18%), της Motor Oil (-1,00%), του ΟΛΠ (-0,99%) και της Μυτιληναίος (-0,95%).

Η μετοχή της Titan διαπραγματεύεται από σήμερα χωρίς το μέρισμα ύψους 3 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 8.063.016 και 6.173.485 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 36,18 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 36,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 51 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CNL Capital (+4,48%) και Μοτοδυναμική (+3,63%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-19,66%) και Αττικές Εκδόσεις (-7,77%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3800 -0,37%

OPTIMA:20,0000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 38,4000 -6,34%

ALPHA BANK: 2,9900 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES: 12,2000 +0,16%

VIOHALCO: 5,6600 -0,35%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,0400 -0,20%

ΔΑΑ:9,8750 -0,10%

ΔΕΗ: 13,8600 -0,29%

COCA COLA HBC:43,7200 -0,55%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,2800 -0,63%

ΕΛΠΕ: 8,2300 +0,24%

ELVALHALCOR: 2,4850 +1,02%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,8300 -1,41%

ΕΥΔΑΠ: 5,7900 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,9160 +0,55%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3000 +0,80%

MOTOR OIL: 23,6600 -1,00%

JUMBO: 29,3000 +0,55%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:46,0200 -0,95%

ΟΛΠ:45,0500 -0,99%

ΟΠΑΠ: 19,2500 -1,18%

ΟΤΕ: 16,1400 -0,43%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,8820 αμετάβλητη

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,2000 +0,15%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.