Χρηματιστήριο: Πτώση 0,48% και κέρδη 2,01% στο κλείσιμο του Ιούνιου

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.
Η αγορά στο κλείσιμο του Ιουνίου έχει άνοδο 2,01% και συμπλήρωσε οκτώ συνεχείς ανοδικούς μήνες, γεγονός που καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 35,10%.
Από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 27,10%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.868,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,48%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.883,26 μονάδες (+0,33%) και κατώτερη τιμή στις 1.864,36 μονάδες (-0,68%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 219,684 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.408.564 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,36%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,02%), της Lamda Development (+0,80%) και της Eurobank (+0,55%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Titan (-6,34%), της Εθνικής (-1,41%), του ΟΠΑΠ (-1,18%), της Motor Oil (-1,00%), του ΟΛΠ (-0,99%) και της Μυτιληναίος (-0,95%).
Η μετοχή της Titan διαπραγματεύεται από σήμερα χωρίς το μέρισμα ύψους 3 ευρώ ανά μετοχή.
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 8.063.016 και 6.173.485 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 36,18 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 36,09 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 51 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CNL Capital (+4,48%) και Μοτοδυναμική (+3,63%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-19,66%) και Αττικές Εκδόσεις (-7,77%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:5,3800 -0,37%
OPTIMA:20,0000 αμετάβλητη
ΤΙΤΑΝ: 38,4000 -6,34%
ALPHA BANK: 2,9900 αμετάβλητη
AEGEAN AIRLINES: 12,2000 +0,16%
VIOHALCO: 5,6600 -0,35%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,0400 -0,20%
ΔΑΑ:9,8750 -0,10%
ΔΕΗ: 13,8600 -0,29%
COCA COLA HBC:43,7200 -0,55%
ΚΥΠΡΟΥ: 6,2800 -0,63%
ΕΛΠΕ: 8,2300 +0,24%
ELVALHALCOR: 2,4850 +1,02%
ΕΘΝΙΚΗ: 10,8300 -1,41%
ΕΥΔΑΠ: 5,7900 αμετάβλητη
EUROBANK: 2,9160 +0,55%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,3000 +0,80%
MOTOR OIL: 23,6600 -1,00%
JUMBO: 29,3000 +0,55%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:46,0200 -0,95%
ΟΛΠ:45,0500 -0,99%
ΟΠΑΠ: 19,2500 -1,18%
ΟΤΕ: 16,1400 -0,43%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,8820 αμετάβλητη
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,2000 +0,15%
