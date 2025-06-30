Διυπουργική συνέντευξη Τύπου με θέμα «Νέοι ευρωπαϊκοί πόροι 8+ δισ. ευρώ για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την καθηµερινότητα και τη φτώχεια», διοργανώνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για δράσεις που αναμένεται να ωφελήσουν 1,5 εκατ. νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, με τρία νέα προγράμματα που αντιστοιχούν στο «μισό του Ταμείου Ανάκαμψης» όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης η κυβέρνηση επιχειρεί φυγή προς τα μπρος σε μια κρίσιμη πολιτικά συγκυρία. Τα τρία νέα ταμεία είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με κονδύλια 4,7 δισ. ευρώ, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με κονδύλια 1,6 δισ. ευρώ και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων, με κονδύλια 1,7 δισ. ευρώ.

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, καλύπτοντας την περίοδο από το 2026 έως το 2032 «γεγονός που αποτελεί και μια απάντηση στο ερώτημα τι θα γίνει όταν η χώρα στερηθεί τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ενδεικτικά ορισμένες από τις δράσεις που θα ενταχθούν στα νέα ταμεία είναι:

-Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων με στόχο να μειωθούν οι επιβαρύνσεις από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που πληρώνουν οι καταναλωτές.

-Ενισχύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με πιο ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

-Εισοδηµατική στήριξη σε ευάλωτα και φτωχά νοικοκυριά (επίδομα θέρμανσης, επιδότηση ενοικίου)

-Δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και ανακαίνιση φοιτητικών εστιών.

- Αναβάθμιση του μετρό της Αθήνας προμήθεια καινούργιων ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη

-Έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (αφαλατώσεις, φράγματα)

-Ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και του εξοπλισμού τους.

-Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία.

- Επιδότηση ενοικίου για δηµόσιους λειτουργούς που εργάζονται εκτός έδρας σε περιοχές όπου υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα.

-Ενεργειακή αναβάθμιση πλοίων με εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων.

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «ιδιαίτερα θετική» για την ελληνική κοινωνία και τονίζει την ευθύνη της κυβέρνησης για την ταχεία και αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων, προκειμένου να αποφέρουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία.

Οι Πυλώνες της νέας χρηματοδότησης

Τα τρία νέα ταμεία που αποτελούν τους πυλώνες αυτής της χρηματοδότησης είναι:

Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με κονδύλια 4,7 δισ. ευρώ, εστιάζει στη στήριξη των ενεργειακά και μεταφορικά ευάλωτων νοικοκυριών. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε ότι ο στόχος είναι η μετάβαση σε πιο προσιτή και φθηνή ενέργεια, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει πίσω. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνουν εισόδημα έως 25.000 ευρώ, ενώ λαμβάνονται υπόψη και παράμετροι όπως οι απομακρυσμένες περιοχές, τα άτομα με αναπηρία και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Το πρόγραμμα πρόκειται να εφαρμοστεί από το 2027, με την Ευρώπη να επιδιώκει να βοηθήσει τους ευάλωτους πολίτες για μια εξαετία, ξεκινώντας από τις αρχές του 2026.

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με 1,6 δισ. ευρώ, προορίζεται για την ενίσχυση και ψηφιοποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, την αναβάθμιση υποσταθμών σε κορεσμένες περιοχές για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες συναφείς δράσεις. Η επόμενη περίοδος υποβολής προτάσεων αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

Το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων, με 1,7 δισ. ευρώ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα. Αυτό το ειδικό διαπραγματευτικό εργαλείο, που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, αναμένεται να μεταμορφώσει τα ελληνικά νησιά, ολοκληρώνοντας διασυνδέσεις και προωθώντας την απεξάρτηση από τον άνθρακα. Το ποσό, με τη μόχλευση, μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερο, με χρονοδιάγραμμα έως το 2032.

Πρόγραμμα φοιτητικής στέγης

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι στο ζήτημα του υπουργείο Παιδείας, το πρόγραμμα αφορά στη φοιτητική στέγη, αλλά και στη μεταφορά μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές. Μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου θα δημιουργηθούν ενεργειακά βιώσιμες φοιτητικές εστίες για ευάλωτους νέους. Στόχος είναι ενεργειακά και αισθητικά, οι φοιτητές να μένουν σε καλύτερους χώρους.

Δεύτερο κομμάτι αφορά στη δυνατότητα μετακίνησης μαθητών. Διαγωνισμοί αποβαίνουν άγονοι και τα παιδιά ταλαιπωρούνται. Μέσω του Ταμείου θα δοθεί η δυνατότητα να αγοραστούν ηλεκτρικά λεωφορεία, να προσληφθούν οδηγοί και από το 2026 και μετά να υπάρχει και αυτή η επιλογή.

Στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η αξιοποίηση των πόρων είναι εξαιρετικής σημασίας. Τα δύο ταμεία λειτουργούν συμπληρωματικά με τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Το υπουργείο σχεδιάζει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις και ανάμεσά τους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσει την ανθεκτικότητά τους και να μειώσει την εξάρτησή τους από ορυκτά καύσιμα. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα στηριχθούν σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, κυρίως μέσα από την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την ενεργειακή αναβάθμιση του εξοπλισμού τους. Προβλέπονται 757 εκατ. ευρώ να διοχετευτούν εστιάζοντας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα.

Πέντε μέτρα από τη Δόμνα Μιχαηλίδου

Για έργα που στοχεύουν στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων έκανε λόγο η Δόμνα Μιχαηλίδου, που παρουσίασε πέντε μέτρα στο δικό της χαρτοφυλάκιο με στόχο την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτά περιλαμβάνουν την ανακαίνιση κλειστών ιδιωτικών ακινήτων και την υποχρέωση μακροχρόνιας μίσθωσης σε ευάλωτα νοικοκυριά και φοιτητές, την πιλοτική κατασκευή νέων και την ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων του Δημοσίου και των Δήμων σε περιοχές στεγαστικής πίεσης, την επιδότηση ηλεκτρικών αμαξιδίων και άλλων βοηθημάτων για άτομα με αναπηρία, την επιδότηση ενοικίου σε δημόσιους λειτουργούς και ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και τη χρήση Κέντρων Κοινότητας ως “one stop shop” για την ενημέρωση των πολιτών.

Εκσυγχρονισμός του στόλου των πλοίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι τα τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία θα ικανοποιήσουν θέματα που απασχολούν τα νησιά. «Δεν υπήρχε για πολλά χρόνια, 300 εκατ. ευρώ για τη δυνατότητα να αγοραστούν καινούρια πράσινα και ασφαλή πλοία», ανέφερε.

Οι λεπτομέρειες για τα καινούρια πλοία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Για τους νησιώτες και τον τουρισμό, ο σταδιακός εκσυγχρονισμός του στόλου μας με αυτήν την εκκίνηση είναι καίρια πολιτική. Από πλευράς υπουργείου θα υπάρξει μέσω των ταμείων εκσυγχρονισμός του στόλου, με ενεργειακή αναβάθμιση πλοίων και ηλεκτρικά φέρι μπόουτ σε κοντινές πορθμειακές γραμμές.

Δεύτερον, θα υπάρξει αναβάθμιση επτά κτιριακών συγκροτημάτων του υπουργείου Ναυτιλίας, που αφορούν και στη ναυτική επένδυση.

Αναβάθμιση στις μεταφορές

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στις δράσεις για αναβάθμιση του μετρό της Αθήνας με νέους συρμούς (από τους 52 συρμούς όπως είπε οι 20 δεν έχουν κλιματισμό), 210 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως επίσης για:

-Ανανέωση του στόλου διανομών και ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου για άτομα με αναπηρία.

-Ποδηλατόδρομους και υποδομές μικρο-κινητικότητας

-Ανακαίνιση σιδηροδρομικών σταθμών στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

-Χρηματοδοτική μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων για ευάλωτα νοικοκυριά.

-Κατασκευή φραγμάτων και υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε νησιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.