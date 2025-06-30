ΤτΕ: Αυξήθηκαν κατά 1,22 δισ. οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Μάιο

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 1,22 δισ. ευρώ, τον Μάιο του 2025, έναντι μείωσης κατά 795 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε στο 5,0%, το Μάιο του 2025, από 4,4% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται επίσης ότι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας μειώθηκε στο 6,9%, το Μάιο του 2025, από 7,2% τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικά η έκθεση της ΤτΕ:

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 298 εκατ. ευρώ, το Μάιο του 2025, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 40 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Μάιο του 2025, ήταν αρνητική κατά 220 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 58 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 0,2% από 1,3% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Μάιο του 2025, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 11,3% από 10,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 518 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 98 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2025, ήταν θετική κατά 471 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 94 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 17,5% από 17,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 17,4% από 17,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 204 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 92 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 18,2% από 15,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 267 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Μάιο του 2025, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 6 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 34 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,3%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 53 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάιο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 30 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,1% από -0,3% τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 1.525 εκατ. ευρώ, το Μάιο του 2025, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.097 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2025.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 302 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 302 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 15,2% από 11,8% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 1.222 εκατ. ευρώ, το Μάιο του 2025, έναντι μείωσης κατά 795 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 4,7% από 4,2% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 867 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 1.145 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,8% από 9,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 666 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.161 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 16 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 356 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 350 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 3,0% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

