Αλλαγές σε ωράρια, υπερωρίες και προσλήψεις φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που παρουσίασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και πήρε το «πράσινο φως» από το υπουργικό συμβούλιο με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών ρυθμίσεων.

Εύκολες και γρήγορες προσλήψεις



1. Η αναγγελία πρόσληψης ολοκληρώνεται με ένα μόνο έγγραφο, αντί για τέσσερα.

2. Συγκεντρωτικό ψηφιακό αρχείο για τον εργαζόμενο και δυνατότητα ειδοποιήσεων μέσω του myErgani.

3. Εφαρμογή για κινητά για εργοδότες, για πρώτη φορά, αντίστοιχη με το myErgani για εργαζομένους για τη διαχείριση όλων των ζητημάτων εργασιακών σχέσεων.

4. Εισάγεται η δυνατότητα ταχείας πρόσληψης (fast track) για επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης μέσω εφαρμογής από κινητό, για εργασία έως 2 ημερών.

Μείωση γραφειοκρατίας

1. Καταργούνται έντυπα που περιέχουν πληροφορίες που έχουν ήδη υποβληθεί: Βιβλίο Αδειών / Ετήσιος Πίνακας Αδειών (Ε11) / Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού (Ε4)

2. Καταργείται η υποχρέωση να τηρεί ο εργοδότης σε έντυπη μορφή έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά και να επισυνάπτει περιττά αρχεία στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

3. Ενοποιούνται οι πολιτικές για την πρόληψη βίας/παρενόχλησης και τις εσωτερικές καταγγελίες.

4. Διευθετούνται πρακτικά ζητήματα εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας:

Δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης έως 120 λεπτά, κατόπιν συμφωνίας.

Κατοχύρωση χρόνου προετοιμασίας (30’ στη βιομηχανία, 10’ σε άλλους κλάδους).

Επιτρέπονται τρεις «μονές» σημάνσεις τον μήνα, χωρίς κύρωση.

Εκσυγχρονισμός εργατικών διατάξεων

1. Το ισχύον πλαίσιο που επιτρέπει εργασία έως 13 ώρες ημερησίως σε 2 ή περισσότερους εργοδότες, προβλέπεται και σε περίπτωση ενός εργοδότη, με τις ίδιες προϋποθέσεις ανάπαυσης

καθώς και προσαυξήσεις στις υπερωρίες.

2. Επιτρέπεται υπερωρία και στην εκ περιτροπής εργασία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις (40% προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο)

Ενισχύεται το εισόδημα του εργαζομένου και καλύπτονται οι ανάγκες της επιχείρησης

Ενίσχυση εργαζομένων

1. Εξορθολογίζεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ώστε να εξυπηρετεί ουσιαστικά την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής:

Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας για όλο το έτος, π.χ. για εργαζόμενους γονείς

2. Η μείωση αποδοχών αμέσως μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή.

3. Ενιαία αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου για επίδομα κυοφορίας και λοχείας:

Δεν απαιτείται πλέον ελάχιστος χρόνος σε ένα μόνο ταμείο.

Δικαιούνται το επίδομα περισσότερες μητέρες που έχουν αλλάξει εργασία.

4. Το επίδομα γονικής άδειας κατοχυρώνεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

5. Επέκταση της χορήγησης του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες.

6. Ελευθερία κατανομής της ετήσιας άδειας αναψυχής από τον ίδιο τον εργαζόμενο, σε συνεννόηση με τον εργοδότη.

7. Ο εργαζόμενος μπορεί πλέον να δηλώσει μόνος του την οικειοθελή αποχώρησή του στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Ενίσχυση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

1. Οι υποδείξεις του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας καταγράφονται αποκλειστικά εγγράφως, και το βιβλίο υποδείξεων τηρείται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, προς διευκόλυνση ελέγχων.

2. Καθίσταται υποχρεωτική η παρουσία συντονιστών υγείας και ασφάλειας σε τεχνικά έργα, ανάλογα με το μέγεθός τους, για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

3. Μειώνεται το όριο εργαζομένων κάτω από το οποίο ο εργοδότης μπορεί να ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας ο ίδιος (από 50 σε 20).

4. Έμφαση στην παροχή μαθημάτων πρώτων βοηθειών (ΚΑΡΠΑ, Heimlich) από την επιχείρηση προς τους εργαζόμενους.

5. Ενισχύεται ο ρόλος των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) και των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ).

6. Επικαιροποιείται η κατάταξη επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας, όπως και οι ειδικότητες των τεχνικών ασφαλείας (οι οποίες παρέμεναν αμετάβλητες στον νόμο από τη

δεκαετία του 1980).

7. Παρέχεται δυνατότητα οι αναγκαίες μετρήσεις να ανατίθενται απευθείας στο ΕΛΙΝΥΑΕ, σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

8. Αναβαθμίζεται η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών με θέσπιση των σχετικών κριτηρίων αναγνώρισης.

9. Δημιουργείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "ΗΡΙΔΑΝΟΣ", για την τεκμηρίωση και παρακολούθηση θεμάτων υγείας και ασφάλειας.

Εναρμόνιση με τις Διεθνείς Συμβάσεις ILO για την Εργασία

Με το νομοσχέδιο κυρώνονται τρεις σημαντικές διεθνείς πράξεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενισχύοντας τη συμμόρφωση της χώρας με τις παγκόσμιες προδιαγραφές:

-Σύμβαση 155 της ΔΟΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και το εργασιακό περιβάλλον (εκκρεμεί από το 1981).

-Σύμβαση 191 της ΔΟΕ (τροποποιητική της Σύμβασης 155).

Καθιερώνει ότι η ασφάλεια και υγεία στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα.

Πρωτόκολλο του 2014 στη Σύμβαση 29 για την ενίσχυση της προστασίας από αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία (εκκρεμεί από το 2014)

Λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας

1. Αυστηροποιείται το πλαίσιο προστασίας των Επιθεωρητών Εργασίας: Αυστηροποιούνται ποινικές κυρώσεις για πράξεις βίας ή παρεμπόδισης του ελέγχου.

2. Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο μετακινήσεων: Αναπροσαρμόζονται τα ναυτικά μίλια για αναγνώριση εξόδων διανυκτέρευσης, με στόχο να καλύπτονται νησιωτικές περιοχές.

3. Οργανωτικές αλλαγές για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Επιθεώρησης: Ενίσχυση υπηρεσιών, δομών, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού.

Κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις

1. Η πρόσφατη απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε:

Προσαυξήσεις που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη

2. Όταν εργαζόμενος συνταξιούχος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξή του, η επιπλέον παροχή δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Αποτρέπεται έτσι το ενδεχόμενο μείωσης της καθαρής σύνταξης λόγω αύξησης.

3. Δίνεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις συνταξιοδοτικές οργανώσεις.

4. Στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) συστήνονται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας.

