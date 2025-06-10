Του Βασίλη Καλτσά

Ανεβαίνει ο χρυσός; Ανεβαίνει και η τιμή της χρυσής λίρας. Το ράλι του χρυσού είναι συνυφασμένο με την απότομη άνοδο της τιμής της λίρας.

Με την τιμή της κάτω από τα 500 ευρώ πριν από περίπου δύο χρόνια, η χρυσή λίρα έχει πάρει την ανιούσα.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 10/6, η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας από την Τράπεζα της Ελλάδος ξεπερνά τα 772 ευρώ, ενώ η τιμή αγοράς της από την τράπεζα φτάνει τα 659 ευρώ. Την Παρασκευή, η τιμή της άγγιξε τα 785 ευρώ.

Οι τιμές αφορούν την παραδοσιακά πιο ακριβή χρυσή λίρα παλαιάς κοπής, ενώ η χρυσή λίρα Ελισσάβετ έκδοσης από το 1974 και έπειτα πωλούνται ελαφρώς χαμηλότερα.

Τα τελευταία χρόνια πολλοί Έλληνες βγάζουν τις λίρες από τα «σεντούκια» για να ενισχύσουν τα εισοδήματά τους.

Συγκεκριμένα, το 2022 η ΤτΕ αγόρασε από ιδιώτες 52.241 χρυσές λίρες, ενώ πούλησε σε ιδιώτες 11.236.

Το 2023, αγόρασε 39.435 και πούλησε 10.798, το 2024 αγόρασε 48.328 λίρες και πούλησε 7.182, ενώ φέτος το πρώτο τρίμηνο, αγόρασε 11.150 και πούλησε 1.732 χρυσές λίρες.

Το ράλι του χρυσού

Τους τελευταίους δώδεκα μήνες ο χρυσός έχει πάρει την ανηφόρα.

Με άνοδο άνω του 43% το τελευταίο έτος και άνω του 22% μόνο το τελευταίο εξάμηνο, η τιμή του χρυσού έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 3.300 δολάρια.

Αν συμβεί αυτό που πολλοί αναλυτές πιθανολογούν λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, δεν αποκλείεται ο χρυσός σύντομα να ξεπεράσει τα 3.500 δολάρια, παρασύροντας και την τιμή της χρυσής λίρας.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και οι εμπορικοί δασμοί Τραμπ δημιουργούν ένα αβέβαιο οικονομικό πλαίσιο, όπου παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια σαν τον χρυσό, λάμπουν.

Δικαιολογητικά για όσους επιθυμούν να αγοράσουν και να πωλήσουν χρυσές λίρες Αγγλίας από την ΤτΕ

Οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης χρυσών λιρών πραγματοποιούνται:

- στο Κεντρικό Κατάστημα, Σταδίου 14, Αθήνα, πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 210 3202788.

- στο Κατάστημα Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 4, από αρχές Ιουνίου 2023, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2310 591157, 2310 591158.

- στο Κατάστημα Ηρακλείου, 25ης Αυγούστου 25, από αρχές Φεβρουαρίου 2024, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2810 242532.

- στο Υποκατάστημα Πάτρας, Αγ. Ανδρέου 49-51, πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στα τηλέφωνα 2610 639744, 2610 639742.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο ΑΦΜ του πελάτη.

Στις συναλλαγές πώλησης χρυσών λιρών Αγγλίας ελαττωματικών στην όψη από την Τράπεζα της Ελλάδος εισπράττεται προμήθεια 5‰ με ελάχιστο τα 3 ευρώ.

Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του ποσού της προμήθειας, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρου.Σε περίπτωση συναλλαγής έως 10.000 ευρώ, περιλαμβανομένης της προμήθειας με τραπεζική επιταγή, το ποσό της επιταγής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 9.500 ευρώ (το υπόλοιπο καταβάλλεται τοις μετρητοίς).

Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής.Για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, η πληρωμή πραγματοποιείται στο γκισέ με άμεση μεταφορά πίστωσης ή με προσκόμιση τραπεζικής επιταγής εις διαταγήν του πελάτη ή και με κάρτα μέσω POS.

Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, απαιτούνται επιπλέον:

Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης).

Ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ).Τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τα πιο πάνω έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.