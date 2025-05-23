Ο χρυσός «σκαρφαλώνει» μετά τις απειλές του Τραμπ για την ΕΕ και την Apple

Ο χρυσός επέκτεινε το εβδομαδιαίο κέρδος του στο 5%, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Apple Inc..

Ο δείκτης σποτ σημείωσε άνοδο 1,9% την Παρασκευή για να διαπραγματευτεί πάνω από 3.350 δολάρια, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε με δασμούς 50% σε αγαθά από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιουνίου, λέγοντας ότι «οι συζητήσεις μας μαζί τους δεν οδηγούν πουθενά». Ο Τραμπ απείλησε επίσης την Apple με δασμούς τουλάχιστον 25% εάν δεν κατασκευάσει τα iPhone της στις ΗΠΑ.

Ο χρυσός έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 25% φέτος και είναι περίπου 150$ κάτω από το ιστορικό υψηλό που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα. Η άνοδός του υποστηρίχθηκε από τις συνέπειες του δασμολογικού πολέμου που ξεκίνησε ο Τραμπ, ο οποίος οδήγησε τους επενδυτές να βρουν «καταφύγιο» στον χρυσό, μακριά από τις διαταραχές στα εμπορικά προϊόντα.

Μετά την απόφαση της Moody's Ratings να αφαιρέσει από τις ΗΠΑ την κορυφαία πιστοληπτική τους ικανότητα, οι επενδυτές ανησυχούν τώρα ότι το φορολογικό νομοσχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ - το οποίο πέρασε από τη Βουλή και τώρα πηγαίνει στη Γερουσία - θα ενισχύσει το ήδη διογκωμένο έλλειμμα.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκαν αυτήν την εβδομάδα γύρω στο 4,5%.

Εν τω μεταξύ, η πλατίνα ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών και βρίσκεται σε καλό δρόμο για εβδομαδιαία κέρδη άνω του 9%, τη μεγαλύτερη άνοδο σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Ο χρυσός διαπραγματεύτηκε 1,9% υψηλότερα στα 3.358 δολάρια η ουγγιά στις 1:51 μ.μ. στο Λονδίνο, αφού έκλεισε με πτώση 0,6% την Πέμπτη. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε 0,5%. Το ασήμι και το παλλάδιο βαίνουν προς εβδομαδιαία κέρδη.

