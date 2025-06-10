Πτώση τιμών στην αγορά μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας - Τσάντα Coach με 30 δολάρια;

Καθώς οι αποπληθωριστικές πιέσεις αυξάνονται στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η καταναλωτική συμπεριφορά αλλάζει με τρόπους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω καθοδική πίεση στις τιμές, εγείροντας ανησυχίες ότι ο αποπληθωρισμός θα μπορούσε να εδραιωθεί, προκαλώντας περισσότερους πονοκεφάλους στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Κίνας.

Τα στοιχεία έδειξαν τη Δευτέρα ότι οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,1% τον Μάιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, με τον «πόλεμο» των προσφορών να μαίνεται σε διάφορους τομείς, από τα αυτοκίνητα μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον καφέ, εν μέσω ανησυχιών για υπερπροσφορά και υποτονική ζήτηση από τα νοικοκυριά, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Αποπληθωριστικές πιέσεις στην Κίνα

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η επίμονη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα θα διατηρήσει τον αποπληθωρισμό στην Κίνα τόσο φέτος όσο και το επόμενο έτος», ανέφερε η Capital Economics σε ερευνητικό σημείωμα.

Ο «πόλεμος» των προσφορών, από εστιατόρια που πωλούν πρωϊνό για μόλις 3 γιουάν (0,40 δολάρια) μέχρι σούπερ μάρκετ που προσφέρουν flash sales τέσσερις φορές την ημέρα. Όμως η τάση αυτή ανησυχεί τους οικονομολόγους που θεωρούν ότι οι πόλεμοι τιμών είναι τελικά μη βιώσιμοι, καθώς οι χαμένες επιχειρήσεις μπορεί να αναγκαστούν να κλείσουν και χιλιάδες άνθρωποι να χάσουν τις δουλειές τους, τροφοδοτώντας περαιτέρω τον αποπληθωρισμό.

Η πτώση των τιμών έχει επιταχύνει την ανάπτυξη στην κινεζική αγορά μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας μετά την πανδημία, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης που θα ξεπεράσουν το 20% το 2023, σύμφωνα με μια κλαδική έκθεση της Zhiyan Consulting από πέρυσι.

Αλλά αυτή η ανάπτυξη έχει επίσης οδηγήσει σε αύξηση του όγκου των εν λόγω αντικειμένων που διατίθενται προς πώληση - κάτι που γίνεται αντιληπτό στο επίπεδο των προσφερόμενων εκπτώσεων.

Τεράστιες εκπτώσεις στην αγορά μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας

Ορισμένα νέα καταστήματα, όπως το Super Zhuanzhuan, προσφέρουν είδη με εκπτώσεις έως και 90% της αρχικής τους τιμής, σε σύγκριση με τα πρότυπα του κλάδου που ήταν 30-40% τα τελευταία χρόνια. Εκπτώσεις 70% ή και περισσότερο είναι επίσης πλέον συνηθισμένες στις μεγάλες πλατφόρμες μεταχειρισμένων, όπως οι Xianyu, Feiyu, Ponhu και Plum.

«Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον βλέπουμε περισσότερους υπάρχοντες καταναλωτές πολυτελών ειδών να στρέφονται στην αγορά μεταχειρισμένων», δήλωσε η Lisa Zhang, εμπειρογνώμονας της Daxue Consulting, μιας εταιρείας έρευνας αγοράς και στρατηγικής που επικεντρώνεται στην Κίνα.

«Αλλά οι πωλητές «βρίσκουν περισσότερες εκπτώσεις και αυτό οφείλεται στον μεγαλύτερο ανταγωνισμό», επισημαίνει.

Στο Super Zhuanzhuan, μια πράσινη Christie του Coach, το οποίο ο πρώτος ιδιοκτήτης του αγόρασε για 3.260 γιουάν (454 δολάρια) πωλείται για 219 γιουάν (30 δολάρια). Ένα κολιέ Givenchy G Cube αξίας 2.200 γιουάν μπορεί να πωληθεί πλέον για μόλις 187 γιουάν.

