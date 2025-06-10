Εντυπωσιακή άνοδος καταγράφηκε τον μήνα Μάιο στις εκκινήσεις αιτήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό, οι οποίες έφτασαν τις 10.870, υπερδιπλάσιες του μέσου όρου των προηγούμενων μηνών, με ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 145%.

Η σημαντική αυτή αύξηση στις νέες υποβολές αντανακλά το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για ένταξη στην βελτιωμένη πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών όπου έπειτα από την διπλασιασμό των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων καλύπτει υποχρεωτικά πλέον και την μεσαία τάξη.

Ταυτόχρονα, τον Μάιο πραγματοποιήθηκε ρεκόρ εξαμήνου στις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες έφτασαν τις 1.672 και αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 602,7 εκατ. ευρώ. Ομοίως, ρεκόρ εξαμήνου καταγράφεται και στον αριθμό των νέων υποβολών αιτήσεων, οι οποίες φθάνουν τις 3.460. Έως σήμερα, ο συνολικός αριθμός των επιτυχών ρυθμίσεων ανέρχεται σε 36.572 και η συνολική αξία ρυθμισμένων οφειλών σε 12,17 δισ. ευρώ.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Είναι παραπάνω από εμφανές, όπως αποδεικνύεται από τα τελευταία επίσημα στοιχεία, ότι οι βελτιώσεις στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού τυγχάνουν της θετικής ανταπόκρισης των οφειλετών της μεσαίας τάξης και υπεραποδίδουν.

Τον Μάιο, πρώτο μήνα λειτουργίας της πλατφόρμας με τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια, καταγράφεται ιστορικό ρεκόρ στις εκκινήσεις αιτήσεων για ρύθμιση. Παράλληλα, νέο υψηλό σημειώνει το σύνολο ρυθμίσεων. Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός εξελίσσεται στο ισχυρότερο εργαλείο προστασίας των πολιτών και των περιουσιών τους».

Διμερείς ρυθμίσεις

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον Μάϊο πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 263 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 5.000 οφειλέτες. Σημειώνεται ότι, η πλειοψηφία αυτών των ρυθμίσεων αφορούν στεγαστικά δάνεια.

Επισημαίνεται ότι στις Τράπεζες περίπου το 40% των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι καταγγελμένα, ενώ στα υπόλοιπα δάνεια κατά μέσο όρο το 18% βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh) ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.