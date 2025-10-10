Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Έσπασε το φράγμα των 2.100 μονάδων ο Γενικός Δείκτης

Συνεχίστηκε και σήμερα η ήπια άνοδος του Χρηματιστηρίου με απογέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να σπάσει το φράγμα των 2.100 μονάδων κλείνοντας στις 2.106.42 μονάδες (+0,4%), γεγονός που δημιουργεί θετικές προσδοκίες.

Η ανοδική κίνηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης, καθώς μέσα στην εβδομάδα ο ΓΔ έχει πραγματοποιήσει 4 ανοδικές συνεδριάσεις από τις 5, με σωρευτική απόδοση +1,6 %. Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου από τον FTSE Russell ως «ανεπτυγμένη αγορά» λειτουργεί ως θεσμικό "καύσιμο" για την ελληνική αγορά και ενισχύει το θετικό κλίμα.

Η άνοδος δεν ήταν ομοιόμορφη — αρκετοί κλάδοι δεν συμμετείχαν δυναμικά ή υπέστησαν πίεση, ειδικά οι τραπεζικές μετοχές

Συγκεκριμένα, η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 3,661 ευρώ ενισχυμένη κατά 1,67%, της Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 0,4% στα 7,616 ευρώ, της Εθνικής κατά 0,5% στα 13,935 ευρώ, ενώ ο τίτλος της Alpha Bank κινήθηκε σταθεροποιητικά κλείνοντας με απώλειες 1,46% στα 3,3774 ευρώ.

Από τους υπόλοιπους κλάδους ξεχώρισε σε απόδοση η μετοχή του ΑΔΜΗΕ, η οποία έκλεισε στο +6,21% (2,690 ευρώ) της ΔΕΗ, η οποία έκλεισε με άνοδο 1,72% και του ΟΤΕ με κέρδη 1,84%.

Αναλυτές εκτιμούν ότι, καθώς η αγορά έρχεται μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες ανόδου, εμφανίζονται ενδείξεις κατοχύρωσης κερδών σε τίτλους που υπεραπέδωσαν. Για την επόμενη εβδομάδα το ενδιαφέρον εντοπίζεται στο κατά πόσο η τάση αυτή που έχει διαμορφωθεί αποδειχθεί βιώσιμη, γεγονός που προυποθέτει η ανοδική πορεία να συνοδευτεί από υψηλότερο όγκο συναλλαγών και ευρύτερη συμμετοχή. Στην αντίθετη περίπτωση είναι ορατός ο κίνδυνος διόρθωσης.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς έφθασε σήμερα τα 142,438 δις. ευρώ και η αξία των συναλλαγών έφθασε τα 238,422 εκατ.ευρώ, εκ των οποίων τα 31,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις συναλλαγές μέσω 29 πακέτων που διακινήθηκαν σήμερα.

Από τις 125 μετοχές που κινήθηκαν οι 71 σημείωσαν άνοδο και οι 39 έκλεισαν καθοδικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

