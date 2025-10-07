Στις ανεπτυγμένες αγορές αναβάθμισε το Χρηματιστήριο Αθηνών ο FTSE Russell

Ο διεθνής οίκος FTSE Russell με σημερινή ανακοίνωσή του αναβάθμισε την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets).

Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί ορόσημο για την εγχώρια κεφαλαιαγορά και αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Η απόφαση του FTSE Russell βασίστηκε στην εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την ελληνική κεφαλαιαγορά, να αυξήσει τη ρευστότητα και να προσελκύσει σημαντικά νέα επενδυτικά κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές που παρακολουθούν αποκλειστικά τις αγορές αυτής της κατηγορίας. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο και στη δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να αντλήσουν με χαμηλότερο κόστος κεφάλαια για επενδύσεις, ανάπτυξη και εξωστρέφεια, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Η διαδικασία της επικείμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χρηματοοικονομικό χάρτη.

To Χρηματιστήριο Αθηνών χαιρέτισε από τη μεριά του με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση του διεθνούς οίκου FTSE Russell για την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. «Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί κορυφαία διεθνή αναγνώριση της σημαντικής προόδου και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων».

Η αλλαγή καθεστώτος θα τεθεί σε ισχύ από το άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, παρέχοντας στην επενδυτική κοινότητα την απαραίτητη περίοδο προετοιμασίας ενός έτους.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς οίκους και την επενδυτική κοινότητα, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση της ομαλής μετάβασής του στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που είναι υποβαθμισμένο από το 2013 και βρέθηκε από τις Ανεπτυγμένες Αγορές στις Αναδυόμενες.

Ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δήλωσε σχετικά:

«Η επανακατάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές από τον οίκο FTSE Russell είναι ένα σημαντικότατο ορόσημο για εμάς. Επιβεβαιώνει την επιτυχή στρατηγική μας για τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών μας, και φέρνει το ελληνικό Χρηματιστήριο στην ίδια κατηγορία με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.

Η κίνηση αυτή αναμένεται επίσης να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών. Είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών από τον οίκο FTSE Russell αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική και τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησης και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα γενιά εταιρικών συνεργειών, εξαγορών και συγχωνεύσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και το μέγεθος των ελληνικών επιχειρηματικών σχημάτων.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην Ένωση των Κεφαλαιαγορών, έναν από τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης, αποδεικνύοντας ότι έχει σταθεροποιηθεί και αναδεικνύεται σε ελκυστικό προορισμό για διεθνή κεφάλαια.

Η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τη Moody’s, σε συνδυασμό με τη σημερινή απόφαση του FTSE Russell, αναγνωρίζουν έμπρακτα τη συνολική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Για την κυβέρνηση, αποτελούν επιβεβαίωση της στρατηγικής που ακολουθεί και δέσμευση να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη μεταρρυθμιστική πορεία που οδηγεί τη χώρα σε σταθερή ανάπτυξη».

Πηγή: skai.gr

