Τσιάρας- OΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι πληρωμές από την ερχόμενη εβδομάδα

Την έναρξη της διαδικασίας πληρωμών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους τοποθέτησε χρονικά για την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στην εφαρμογή νέου, αυστηρού συστήματος ελέγχων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η νομιμότητα και η διαφάνεια των πληρωμών.

Ο κ. Τσιάρας, σε συνεντεύξεις του στο OPEN, το Action24 και στο ραδιόφωνα της RealNews, τόνισε ότι η κυβέρνηση «είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει όλα αυτά που θα μας βοηθήσουν να πάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια άλλη εποχή, σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης, που δεν θα υπάρχει καμία απολύτως αμφισβήτηση». Όπως υπογράμμισε, η ενσωμάτωση πραγματικών διασταυρωτικών ελέγχων πριν από κάθε πληρωμή «δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς χρειάζεται εξειδίκευση και χρόνο, αφού έχουμε δεκάδες διαφορετικές πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί πλέον την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών «πριν από κάθε πληρωμή, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος» και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω ότι έντιμοι παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι περνούν μια δύσκολη περίοδο, διότι έχουν σταματήσει οι πληρωμές εδώ και κάποιους μήνες. Θέλω όμως να τους διαβεβαιώσω ότι αυτό γίνεται για να κρατήσουμε ζωντανή τη ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων και να μη διακινδυνεύσουμε τη δυνατότητα της χώρας να λαμβάνει επιδοτήσεις από την Ευρώπη».

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των επικείμενων πληρωμών, ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι «από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν σιγά- σιγά οι πληρωμές, με πρώτη την πληρωμή για τα παλιά βιολογικά – για τη γεωργία και τη μελισσοκομία».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, αμέσως μετά θα ακολουθήσουν:

οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, που αφορούν τους κτηνοτρόφους «οι οποίοι αναγκάστηκαν να κρατήσουν τα ζώα τους μέσα στις εκμεταλλεύσεις τους λόγω της ευλογιάς»,

η πληρωμή για τα φερτά υλικά, που αφορά «αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν μπόρεσαν να καλλιεργηθούν λόγω Danielστη Θεσσαλία».

«Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα, από τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν μια ροή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου με τις άλλες δύο πληρωμές που ανέφερα», είπε. Στο ενδιάμεσο, θα επιχειρηθεί και η πληρωμή των αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς, η οποία –όπως σημείωσε– «είναι μια σημαντική ανακούφιση για ένα μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων». Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στο Μέτρο 23, τονίζοντας ότι πλέον «βρισκόμαστε στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων και θέλω να πιστεύω ότι από το τέλος της άλλης εβδομάδας θα πάει ολοκληρωμένη η πρόταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία των ελέγχων και να γίνει η πληρωμή». Σε ότι αφορά στην βασική ενίσχυση σημείωσε ότι στόχος, είναι «να φτάσουμε στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης εντός του Νοεμβρίου, η οποία θα συμπαρασύρει και τις πληρωμές των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, καθώς η βασική παρακράτηση υπέρ ΕΛΓΑ γίνεται με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης. Όλες αυτές οι πληρωμές έχουν ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα – πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε εντός του έτους», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί, αλλά αντιμετωπίζει με ρεαλισμό μια διαχρονική παθογένεια. «Δεν θα αρνηθώ την ευθύνη που μπορεί να έχει η κυβέρνηση, αλλά δεν θα δεχθώ ότι αυτό δεν είναι μια διαχρονική αδυναμία με διακομματική ευθύνη. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να καθαρίσουμε τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό γίνεται από αυτή την κυβέρνηση». Και κατέληξε: «Αν θα με ρωτούσατε αν πρέπει να είμαι χρήσιμος ή απλώς αρεστός, προφανώς θα προτιμούσα το πρώτο. Οι επιλογές που κάνουμε είναι για να κρατήσουμε ανθεκτικό, ζωντανό και βιώσιμο τον ελληνικό πρωτογενή τομέα».

Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει διαθέσει πάνω από 150 κτηνιάτρους σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, ενώ έχει ζητηθεί να ενισχυθεί και η αστυνόμευση για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας: «Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η αστυνόμευση να είναι σε ένα άλλο επίπεδο από εδώ και πέρα. Έχουμε επίσης ζητήσει να επιλαμβάνονται οι δικαστικές αρχές για ζητήματα που αφορούν τη μη τήρηση των όρων ασφάλειας». Ο Υπουργός κατέληξε με την επισήμανση ότι η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη. «Αν δεν συνεργαστούμε και δεν βρεθούμε στην ίδια πλευρά, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη νόσο», τόνισε χαρακτηριστικά.

