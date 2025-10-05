Χρηματιστήριο Αθηνών: Ιστορικό ράλι 11μηνών με κέρδη 47,12% στον Γενικό Δείκτη και 99% στις τράπεζες

Στην κορυφή των παγκοσμίων αποδόσεων διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η αγορά συμπλήρωσε 11 συνεχόμενους μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για τα χρηματιστηριακά χρονικά. Στη διάρκεια των τελευταίων 11 μηνών ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 47,12%, ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 99,01%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 30,359 δισ. ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι έχασε έδαφος τον Σεπτέμβριο, καθώς ενισχύθηκε σε ποσοστό μόλις 0,62%, ο Γενικός Δείκτης σε επίπεδο εννεαμήνου συνεχίζει να φιγουράρει μεταξύ των υψηλότερων αποδόσεων παγκοσμίως. Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά στο τέλος του εννεάμηνου βρέθηκε στην τρίτη θέση των αποδόσεων παγκοσμίως με κέρδη 38,41%, μετά την αγορά της Σεούλ (+42,72%) και του Βιετινάμ (+38,55%).

Η ανοδική κίνηση της αγοράς στο δεκάμηνο Νοεμβρίου 2024- Σεπτεμβρίου 2025 βρήκε στηρίγματα:

Στο ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, παρά την άνοδο, παραμένει ελκυστική, εάν κάποιος δει τη σχέση κεφαλαιοποίησης της αγοράς σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδος. Με βάση την εκτίμηση για ΑΕΠ στα 240 δισ. ευρώ το 2025 η κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία ανέρχεται στα 137 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί λίγο υψηλότερα από το 50% του ΑΕΠ. Η HSBC σε πρόσφατη έκθεσή της τονίζει ότι η ελληνική αγορά διαπραγματεύεται με δείκτη P/E στις 9 φορές και παραμένει με discount 35% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών, αν και υποβαθμίζει τη σύστασή της για την Ελλάδα σε «ουδέτερη» από «υπεραπόδοση» Και αυτό γιατί, όπως τονίζει, οι βασικοί θετικοί καταλύτες -οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθεροποίηση και η εκτόξευση των μερισμάτων- είναι πλέον γνωστοί και σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι στις αποτιμήσεις.

Στο ισχυρό αναπτυξιακό αφήγημα της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία διαθέτει τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια έναν "ελεύθερο διάδρομο" ανάπτυξης σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας. Η ελληνική οικονομία θα είναι και το 2025, μία από τις πρώτες σε ανάπτυξη στην Ε.Ε.

Στη δημοσιονομική σταθερότητα. Η πορεία των δημοσιονομικών στοιχείων βρίσκεται σε τροχιά υπεραπόδοσης υποστηρίζοντας το σενάριο μια θετικής αναθεώρησης των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια ώρα το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται. Ραγδαία μείωση του ελληνικού χρέους βλέπει ο διεθνής οίκος Wood & Co,από το 154,1% το 2024 σε 101,3% το 2030.

Στη δυναμική που έχει δημιουργήσει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και κυρίως στην αγορά των ομολόγων. Τα ελληνικά ομόλογα παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανθεκτικά, όταν εκδηλώνεται παγκόσμιο «ξεπούλημα» στις αγορές ομολόγων.

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με πιθανότητα αναβάθμισης της πιστοληπτικής της αξιολόγησης μέσα στην επόμενη διετία, σύμφωνα με την WOOD & Company.

Η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών. Το πρώτο εξάμηνο 2025 τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων παρουσίασαν οριακή μείωση 0,7% παραμένοντας όμως σε επαφή με τις περυσινές ιστορικά υψηλές επιδόσεις.

Η διαφαινόμενη καταγραφή ιστορικών υψηλών στα μερίσματα των εισηγμένων. Όπως όλα δείχνουν το 2025 θα εξελιχθεί σε έτος σταθμό για τις χρηματικές διανομές από τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέχρι στιγμής οι τακτικές διανομές μερισμάτων είναι λίγο χαμηλότερα από τα 5 δισ. ευρώ και εάν προσθέσουμε και τα προμερίσματα των τραπεζών και του ΟΠΑΠ θα οδηγηθούμε σε υπέρβαση του ιστορικού υψηλού των 5,4 δισ. ευρώ του 2007.

Η προοπτική της αναβάθμισης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές.

Και φυσικά η προοπτική εξαγοράς της ΕΧΑΕ από το Euronext. Η εξαγορά του Χ.Α από το Euronaxt επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ.

Οι αποδόσεις

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση τη μεγαλύτερη άνοδο στο χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2024- Σεπτεμβρίου 2025 κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+161,88%), της Πειραιώς (+109,83%), της Optima Bank (+97,89%), της Κύπρου (+90,54%), της Aktor (+75,71%), της Eurobank(+73,65%) και της Εθνικής (+72,21%). Ακολουθούν οι τίτλοι του ΟΛΠ (+59,67%), της Elvalhalcor (+67,24%), της Viohalco (+44,66%), της Aegean Airlines (+34,27%), του ΔΑΑ (+32,23%), της Motor Oil (+30,65%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+29,13%), του ΟΠΑΠ (+26,72%), της Coca Cola HBC (+25,58%) και των ΕΛΠΕ (+22,17%). Μικρότερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+19,27%), της Σαράντης (+17,60%), της ΔΕΗ (+16,35%), της ΕΥΔΑΠ (+13,13%), του ΟΤΕ(+6,26%), της Τιτάν (+6,10%) και της Lamda Development (+4,86%).

Στο πρώτο εννεάμηνο του 2025 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 38,41%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 43,85% , ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 23,15%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 77,48%. Τη μεγαλύτερη άνοδο στο 9μηνο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+168,50%), Frigoglass (+134,91%), Credia (+133,32%) και Alpha Bank (+123,50%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν οι τίτλοι: Ελλάκτωρ (-37,22%), Λεβεντέρης (-15,38%), Τιτάν (-13,43%) και Centric (-10,44%).

