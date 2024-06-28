Χρηματιστήριο : Στις 1.409,83 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο κλείσιμο

Στις 1.409,83 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο καταγράφοντας κέρδη 0,67%.

Κινήθηκαν 117 μετοχές εκ των οποίων, ανοδικές οι 61, πτωτικές οι 42 και αμετάβλητες έναντι του προηγουμένου τους "κλεισίματος" οι 14.

Η αξία συναλλαγών ανήλθε σε 139.180.515,64 ευρώ επί 37.900.599,00 τεμαχίων μετοχών που "άλλαξαν χέρια", στη διάρκεια 37.704 πράξεων.

Εκ των κυριοτέρων δεικτών ο "βαρύς" FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 3.401,83 μονάδες με κέρδη 0,31%, ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως στις 2.248,79 μονάδες με άνοδο 0,78% και ο FTSEA της μικρής κεφαλαιοποιήσεως στις 812,80 μονάδες με κέρδη 0,21%.

Η μετοχή της VIDAVO Α.Ε.έκλεισε με κέρδη 9,26%, της Κτήμα Λαζαρίδη με 8,43% και η κοινή της Μπήτρος με 6,42%.

Στον αντίποδα τις σημαντικότερες απώλειες κατέγραψε η κοινή μετοχή της ΣΑΤΟ με -8,82%, την οποία ακολούθησε η μετοχή της INTERCONTINENTAL INT.ΑΕΕΑΠ με -7,03 και η ALPHA REAL ESTATE SERVICES με -4,65%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

