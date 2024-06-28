Περισσότερα οικονομικά κίνητρα για τους φορολογούμενους που θα καταβάλουν νωρίς τους φόρους τους εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστο Δήμα.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μ. Χουρδάκη, ο κ. Δήμας δήλωσε: «Εξετάζουμε σημαντικά κίνητρα για την επόμενη χρονιά, ώστε ο συνεπής φορολογούμενος, και αυτός ο οποίος υποβάλλει τις φορολογικές του δηλώσεις νωρίς, και καταβάλει το ποσό του φόρου επίσης νωρίς, να έχει επιπλέον οικονομικά κίνητρα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι το αρμόδιο υπουργείο εξετάζει μια μελλοντική μείωση του φόρου που θα κυμαίνεται μεταξύ 2 – 4 %.

