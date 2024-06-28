Μέχρι το τέλος του έτους θα προχωρήσει ο πρώτος διαγωνισμός για κατασκευή κατοικιών με τη μέθοδο της κοινωνικής αντιπαροχής, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση στο συνέδριο «Real Estate και Ελληνική Οικονομία, νέοι δρόμοι προοπτικές και ευκαιρίες».

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε προτάσεις για διευκόλυνση της αδειοδότησης των επενδύσεων σε ακίνητα, ενώ για τον τομέα της φορολογίας επανέλαβε πως οι κινήσεις πρέπει να γίνονται προσεκτικά και με γνώμονα τη δημοσιονομική ισορροπία.

Παρέθεσε, επίσης, τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, η οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 42% ως προς τον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,3% στην επιφάνεια και κατά 25% σε όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας ότι αυτή η αύξηση είναι πολύ σημαντική, είναι κατ' αρχήν θετικό νέο για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων και καλή εξέλιξη για την οικονομία.

Ειδικότερα, σε σχέση με τη στεγαστική πολιτική ο υπουργός τόνισε πως με τη μέθοδο της κοινωνικής αντιπαροχής, όπως εφαρμόζεται σε άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιώτες θα αναλάβουν την κατασκευή κατοικιών σε οικόπεδα του Δημοσίου για τη στέγαση ευάλωτων νοικοκυριών, ωφελούμενων της ΔΥΠΑ κ.λπ., παράλληλα με την κατασκευή και εκμετάλλευση εμπορικών χώρων από τους οποίους θα αντλούν έσοδα. Οι διαγωνισμοί, όπως είπε, θα προχωρήσουν με εκτελεστικό βραχίονα το ΤΑΙΠΕΔ λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει η μονάδα ωρίμανσης έργων του Ταμείου και η πρώτη προκήρυξη θα γίνει μέσα στη χρονιά. «Δεν πρόκειται για τις παλιές εργατικές κατοικίες, αλλά για σύγχρονα διαμερίσματα κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», επεσήμανε.

Ακόμη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συνέχιση της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Σπίτι μου» για την παροχή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέα ζευγάρια με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το αρμόδιο υπουργείο προχωρά σε ενίσχυση των κινήτρων που προβλέπει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω», το οποίο δεν λειτούργησε όπως αναμενόταν, προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές επενδύσεις.

«Για το πρόβλημα της στέγης σίγουρα χρειάζεται συνολική ματιά και όχι μονόπλευρη εξέταση των πραγμάτων. Η λύση για να αντιμετωπιστεί η ανισορροπία είναι η αύξηση της προσφοράς», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Σε σχέση με την απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης των επενδύσεων ανέφερε ότι έχουν γίνει βήματα -ειδικά για τις στρατηγικές επενδύσεις υπάρχει ειδική «φαστ τρακ» αδειοδότηση- αλλά η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο και συγκεκριμένες προτάσεις για περαιτέρω απλούστευση στο πλαίσιο του Συντάγματος.

Στον τομέα της φορολογίας ο υπουργός, αφού υπενθύμισε τις παρεμβάσεις που έκανε η κυβέρνηση για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, τις αφορολόγητες γονικές παροχές, την αύξηση της έκπτωσης φόρου για εργασίες ανακαίνισης και την αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές μέχρι το τέλος του 2025, σημείωσε: «Στη φορολογία δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Πρέπει να ζυγίζουμε πάντα και τους δημοσιονομικούς στόχους της ΕΕ, διαφορετικά αν υπερβούμε την ισορροπία θα ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν την περασμένη δεκαετία και ο λογαριασμός θα έρθει σε όλους μας». Ειδικότερα για την πρόταση φοροαπαλλαγής των μισθωμάτων για τις κενές κατοικίες, έθεσε το ερώτημα εάν ένας ιδιοκτήτης σήμερα προτιμά να χάνει το εισόδημα από το ενοίκιο προκειμένου να μην φορολογηθεί γι' αυτό.

Σε ερώτηση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις απάντησε πως στην παρέμβαση που έγινε τον Δεκέμβριο για ομαλοποίηση της αγοράς ελήφθησαν υπόψη και οι δύο πλευρές. «Δεν έχουμε αποκλείσει προκαταβολικά τίποτα, είπαμε ότι όταν τελειώσει η τουριστική σεζόν θα βγάλουμε συμπεράσματα και ύστερα από συζήτηση θα καταλήξουμε σε πρόσθετες παρεμβάσεις», τόνισε.

Τέλος ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι η αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας έχει καθυστερήσει και οι πρωτοβουλίες τώρα θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, με χαρτογράφηση και ομαδοποίηση των ακινήτων της ΕΤΑΔ, από τα οποία τα πιο ώριμα θα ομαδοποιηθούν και θα τεθούν σε διαγωνισμούς προς αξιοποίηση σε «πακέτα» και όχι κάθε ένα ξεχωριστά. Ειδική αναφορά έκανε στα «ΞΕΝΙΑ», η ανάπλαση των οποίων, όπως επεσήμανε, μπορεί να αναβαθμίσει την τουριστική αγορά συγκεκριμένων περιοχών, στο ακίνητο του Ταε-Κβο-Ντο για το οποίο ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί με όρους που θα το καθιστούν ελκυστικό, καθώς και στην ανάπλαση της ΔΕΘ που περιλαμβάνει εκθεσιακό χώρο, πάρκο και ξενοδοχείο και μπορεί να δημιουργήσει καινούργια δυναμική για την πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

