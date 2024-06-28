Χρηματιστήριο: Στις 1.402,51 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,15%

Με μικρές μεταβολές κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα τη σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να βρίσκεται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.402,51 μονάδες σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,15%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 6,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,81%), της Aegean Airlines (+1,51%) και της Elvalhalcor (+1,36%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-0,62%) και του ΟΛΠ (-0,20%).

Ανοδικά κινούνται 28 μετοχές, 28 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Medicon +3,30% και Ιατρικό +3,24%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ -8,44% και Intercontinental International -4,49%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

