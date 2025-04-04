Ένα κύμα φθηνών κινεζικών εισαγωγών αναμένεται να επιδεινώσει τους οικονομικούς κινδύνους για την Ευρώπη από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιούν αναλυτές, ωθώντας τις Βρυξέλλες στην προετοιμασία μέτρων για την προστασία της από τη μαζική είσοδο φθηνών ασιατικών προϊόντων.

Ο άμεσος αντίκτυπος του δασμού 20% του Αμερικανού προέδρου στα προϊόντα της ΕΕ έχει προκαλέσει ανησυχίες για τις προοπτικές των ήδη πιεσμένων Ευρωπαίων κατασκευαστών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι και με τους αμερικανικούς δασμούς στα αυτοκίνητα και τον χάλυβα, αναφέρουν οι Financial Times.

Όμως, η αυστηρότητα των δασμών των ΗΠΑ σε οικονομίες όπως η Κίνα και το Βιετνάμ έχουν θέσει τις Βρυξέλλες σε επιφυλακή για πιθανή εισροή ασιατικών προϊόντων, όπως ηλεκτρικές συσκευές και βιομηχανικά μηχανήματα, που ενδέχεται να διοχετευτούν στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει νέα έκτακτα αντίμετρα με τη μορφή δασμών, ανέφεραν αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι η παρακολούθηση των εισαγωγών έχει εντατικοποιηθεί.

«Το άμεσο εμπορικό σοκ στην Ασία πιθανότατα θα αντηχήσει στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ρόμπιν Βίνκλερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για τη Γερμανία.

«Οι Κινέζοι κατασκευαστές θα προσπαθήσουν να πουλήσουν περισσότερα προϊόντα στην Ευρώπη και αλλού, καθώς αντιμετωπίζουν ένα ισχυρό εμπορικό τείχος στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.