Ποσό 9,6 τρισ. δολ. έχει χαθεί στο αμερικανικό χρηματιστήριο από την Ορκωμοσία του Τραμπ 

Μόνο τις τελευταίες δυο ημέρες "εξανεμίστηκαν" 5 τρισ. δολ.

Συνεχίζεται η κατρακύλα στη Wall Street

Κάθε άλλο παρά χαρούμενοι είναι οι επενδυτές που έχουν βάλει τα κεφάλαιά τους στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Από την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, οπότε και ορκίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει εξανεμιστεί ποσό 9,6 τρισ. δολαρίων (σε αξία) από την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet και του Dow Jones Market Data.

Από αυτά τα 9,6 τρισ., τα 5 τρισ. εξανεμίστηκαν τις τελευταίες δυο μέρες.

Και απ ό,τι φαίνεται το κοντέρ της “ζημιάς” συνεχίζει να γράφει αφού η πτώση στη Wall Street συνεχίζεται και σήμερα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση 1.581 μονάδων, ή σε ποσοστό 3,92%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 4,64% στις 5.145 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq βυθίζεται για δεύτερη ημέρα με απώλειες άνω του 5%.



Πηγή: skai.gr

