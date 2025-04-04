Δασμοί: Διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις για τη Γερμανία;

H Γερμανία, τρίτη σε μέγεθος οικονομία στον κόσμο, στηρίζεται ιδιαίτερα στις εξαγωγές. Ενδεικτικό ότι περίπου το 10% των συνολικών γερμανικών εξαγωγών πηγαίνει στις ΗΠΑ. Η ειδική σε ζητήματα εμπορίου, Λισάντρα Φλαχ, από το Ινστιτούτο Ifo του Μονάχου, εκτιμά ότι το γερμανικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί σε βάθος χρόνου κατά 0,3%, μιας και από τους δασμούς Τραμπ πλήττονται κυρίως οι βιομηχανίες αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Commerzbank Γεργκ Κρέμερ προβλέπει μείωση του ΑΕΠ για την επόμενη διετία 0,5% και στασιμότητα το 2025.



Ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ εκτιμά ότιοι δασμοί θα οδηγήσουν τη γερμανική οικονομία ξανά στην ύφεση το 2025 και υπολογίζει τη ζημία για τηνΓερμανία σε περίπου 200 δις δολάρια για όλη τη δεύτερη θητεία Τραμπ. Ο γερμανός οικονομολόγος θεωρεί ότι το γερμανικό ΑΕΠ θα βρεθεί το 2028 περίπου 1,5% χαμηλότερα απ΄ ό,τι χωρίς τους αμερικανικούς δασμούς.

Οι επιπτώσεις θα φανούν στα βιβλία παραγγελιών

Ο Μαρσέλ Φράτσερ αναμένει ότι οι δασμοί θα πλήξουν ορισμένους τομείς της γερμανικής οικονομίας σκληρότερα από άλλους. Θεωρεί ωστόσο ότι για το σύνολο της γερμανικής οικονομίας οι ζημίες από τους δασμούς θα είναι διαχειρίσιμες, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τον κίνδυνο κλιμάκωσης.



Ο επικεφαλής οικονομολόγος της VP Bank του Λουξεμβούργου, Τόμας Γκίτσελ, εκτιμά ότι οι πρώτες επιπτώσεις των δασμών θα φανούν στα βιβλία παραγγελιών. Αναμένει ότι αμερικανικές επιχειρήσεις θα προχωρήσουν σε λιγότερες παραγγελίες, μιας και τα γερμανικά προϊόντα θα ακριβύνουν. Αποδίδει μάλιστα στα βιβλία παραγγελιών ρόλο σεισμογράφου, που θα αποτυπώσουν πρώτα πόσο ισχυρό είναι το πλήγμα των δασμών στη γερμανική οικονομία.



Απαισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις του Αλεξάντερ Κρίγκερ, επικεφαλής οικονομολόγου στην γερμανική ιδιωτική τράπεζα Hauck, Aufhäuser, Lampe: «Οι αμερικανικοί δασμοί θα εντείνουν τις υπάρχουσες πιέσεις στη γερμανική οικονομία, με αποτέλεσμα να χαθούν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας. Είναι κρίμα ότι οι μελλοντικοί κυβερνητικοί εταίροι στη Γερμανία δεν φαίνεται να δρομολογούν απαραίτητες δομικές μεταρρυθμίσεις».



Reuters, tagesschau.de

