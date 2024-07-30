Επιβολή προστίμου ύψους 413 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ηλεκτρονικών κρατήσεων ταξιδίων Booking.com ανακοίνωσε η αρχή τήρησης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ισπανίας. Η αιτιολογία πίσω από το πρόστιμο είναι η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC) της Ισπανίας διενήργησε έλεγχο στην εταιρεία και διαπίστωσε δύο τουλάχιστον παραβάσεις, που την ώθησαν στην επιβολή προστίμων.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα - Ποιες καταχρήσεις διαπιστώθηκαν

Το 2022, πραγματοποιηθήκαν καταγγελίες από την Ένωση Ισπανών Διευθυντών Ξενοδοχείων και την Επαγγελματική Ένωση Ξενοδόχων της Μαδρίτης, που κατηγορούσαν την Booking ότι υποχρέωνε τα ξενοδοχεία να προσφέρουν τιμές ίσες ή χαμηλότερες από αυτές της ίδιας της πλατφόρμας και ότι χρέωνε υπερβολικές προμήθειες.

Εν συνεχεία, διενεργήθηκε έλεγχος από την Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC) της Ισπανίας και διαπιστώθηκαν δύο καταχρήσεις από τουλάχιστον τη 1η Ιανουαρίου 2019 έως σήμερα. Ειδικότερα, η Booking φαίνεται ότι επέβαλε αρκετούς αθέμιτους εμπορικούς όρους σε ξενοδοχεία που βρίσκονται στην Ισπανία που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης κρατήσεων, εκμεταλλευόμενη το μερίδιο αγοράς της (από 70% έως 90%). Έτσι, περιόριζε τον ανταγωνισμό από άλλα διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη CNMC, η Booking.com αναγκάζει τα ισπανικά ξενοδοχεία να ασκούν ένδικα μέσα στην Ολλανδία και όχι στην Ισπανία σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Για να διατηρήσει το υψηλό μερίδιο αγοράς της, η Booking.com ευνοεί ξενοδοχεία που της αποφέρουν μεγαλύτερα κόμιστρα, περιορίζοντας τη δυνατότητα εναλλακτικών παρόχων υπηρεσιών να πείσουν τα ξενοδοχεία να συνεργαστούν μαζί τους.

Για τις παραπάνω παραβάσεις η CNMC, επέβαλλε δύο πρόστιμα των 206,62 εκατ. ευρώ στην Booking.com.

Η Booking.com ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στο Ισπανικό Εθνικό Δικαστήριο κατά του τελικού ψηφίσματος που ανακοίνωσε η CNMC.

