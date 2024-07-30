Οι Ιταλοί λένε «ναι» στην Ελλάδα για διακοπές

H μεγάλη «φυγή» προς τα θέρετρα ξεκίνησε. Συνολικά, τα πρώτα δύο Σαββατοκύριακα του Αυγούστου, θα εγκαταλείψουν μικρές και μεγάλες πόλεις είκοσι οκτώ εκατομμύρια Ιταλοί. Ήδη το περασμένο Σαββατοκύριακο, όμως, σε σταθμούς, αεροδρόμια και αυτοκινητοδρόμους η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία μας λένε ότι θα πάνε διακοπές έξι στους δέκα Ιταλούς. Θα ξοδέψουν, κατά μέσο όρο, ογδόντα πέντε ευρώ την ημέρα ενώ, λόγω οικονομικής στενότητας, αυξάνεται το ποσοστό πολιτών που επέλεξε να πάρει άδεια τον Σεπτέμβριο, όταν το συνολικό κόστος είναι πιο συγκρατημένο.



Στην Ιταλία φέτος οι τιμές σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και στις διάφορες τουριστικές υποδομές θα αυξηθούν κατά 7,9% σε σχέση με πέρυσι. Είναι μία από τις αιτίες που ωθούν όλο και περισσότερους τουρίστες να επιλέγουν προορισμούς εκτός εθνικών συνόρων. Και φέτος οι Ιταλοί τουρίστες προτιμούν την Ελλάδα, την Ισπανία και την Αλβανία λόγω της φυσικής ομορφιάς, αλλά και επειδή συμφέρουν περισσότερο.



Πριν λίγες ημέρες υπήρξαν κάποιες αναφορές του Τύπου στην αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ελλάδα, αλλά το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν εξέδωσε καμία σχετική οδηγία και, τουλάχιστον στη φάση αυτή, τα μέσα ενημέρωσης δεν δίνουν ιδιαίτερο βάρος στο όλο θέμα. Η σχέση όλο και περισσότερων Ιταλών με την Ελλάδα είναι μοναδική, βιωματική, έντονη όσο καμία άλλη, όπως συνηθίζουν να λένε.

Πρωτοβουλία για αύξηση των τουριστικών εσόδων

Η Ιταλία, βέβαια, ξέρει καλά πόσο σημαντικά είναι τα έσοδα από τον τουριστικό τομέα, και για την οικονομία της. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρώμης μόλις παρουσίασε μία στοχευμένη πρωτοβουλία: «il Turismo delle radici», τον τουρισμό που ανακαλύπτει τις ρίζες. Ιταλοί που ζουν στο εξωτερικό και ξένοι πολίτες ιταλικής καταγωγής θα μπορούν να αγοράζουν με έκπτωση αεροπορικά εισιτήρια, για να ανακαλύπτουν τις περιοχές από τις οποίες μετανάστευσαν οι παππούδες και προπαππούδες τους. Με την πρωτοβουλία αυτή, η κυβέρνηση Μελόνι ελπίζει να αυξήσει τα τουριστικά έσοδα έως και κατά οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Μία πρόβλεψη που βασίζεται στη διαπίστωση ότι οι ξένοι πολίτες ιταλικής καταγωγής σε όλο τον κόσμο ξεπερνούν τα ογδόντα εκατομμύρια.

