ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με μικτές τάσεις

Μικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα στο κλείσιμο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, αποτυπώνοντας μια επιφυλακτικότητα ενόψει της δημοσίευσης πολλαπλών εταιρικών αποτελεσμάτων, μιας συνεδρίασης της Fed και μιας έκθεσης για την απασχόληση αυτή την εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας υποχώρησε κατά 49,41 μονάδες (-0,12%) στις 40.539,93 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 12,32 μονάδων (+0,07%) στις 17.370,20 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με κέρδη 4,44 μονάδων (+0,08%) στις 5.463,54 μονάδες.

