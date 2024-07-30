COSMOTE eValue: Με νέα εικόνα και ταυτότητα επιβεβαιώνει τη θέση της στην ελληνική αγορά

Η COSMOTE eValue, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ και της Telekom, κορυφαίου ομίλου τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, επανατοποθετείται στην αγορά με νέα εικόνα και εταιρική ταυτότητα, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση και την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία. Με νέο όραμα να αποτελεί την πρώτη επιλογή στο customer relationship management για κάθε επιχείρηση, η COSMOTE eValue παραμένει προσηλωμένη στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης, η COSMOTE eValue είναι ο Νο1 Customer Relationship Partner στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 44% 1 της ελληνικής αγοράς και σταθερό ρυθμό ανάπτυξης σε νέα έργα ετησίως. Διατηρεί παρουσία και σε Ρουμανία και Βέλγιο, με περισσότερες από 16 κτιριακές εγκαταστάσεις, 6.000 εργαζομένους και περισσότερους από 80 πελάτες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

«Στην COSMOTE eValue έχουμε ενσωματώσει τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας. Προσαρμόζουμε διαρκώς τις στρατηγικές μας στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα της αγοράς. Με τη νέα μας τοποθέτηση, διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας, διατηρώντας την εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης που προσφέρουμε στους πελάτες μας και σχεδιάζοντας καινοτόμες λύσεις για κάθε επιχείρηση», δήλωσε ο κ. Αθανάσιος Στράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE eValue στην Ελλάδα και της eValue International στη Ρουμανία.

Αθανάσιος Στράτος

Νέο motto:«Empowering Growth. Driving Value»

Με νέο motto το «Empowering Growth. Driving Value», η COSMOTE eValue επικεντρώνει τη στρατηγική της στην ανάπτυξη και στη συνεχή αναβάθμιση ψηφιακά καινοτόμων omni-channel και ανθρωποκεντρικών λύσεων, που στοχεύουν σε ένα εξαιρετικό customer journey και μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Παράλληλα εστιάζει στη δημιουργία νέων υπηρεσιών που χτίζουν μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη, την επίτευξη στοχευμένων επιχειρησιακών αποτελεσμάτων και στη δημιουργία εναλλακτικών πηγών εσόδων για τις επιχειρήσεις-πελάτες της. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν ανάλυση και διεύρυνση πελατολογίου, πλήρη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη, προώθηση πωλήσεων, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, έρευνα αγοράς και επιχειρησιακές συμβουλευτικές

υπηρεσίες.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι η eValue είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στη διεθνή λίστα World’s Most Ethical Companies ® του Ethisphere Institute για το 2024. Σηματοδοτώντας την επανατοποθέτησή της στην αγορά η νέα εικόνα της COSMOTE eValue αποτυπώνεται στο ανανεωμένο website της εταιρείας.

