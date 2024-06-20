Χρηματιστήριο: Πτώση 0,31% και στα 159,69 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, η οποία χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα.

Πιέστηκαν οι μετοχές της Motor Oil και των ΕΛΠΕ, μετά την ανακοίνωση της έκτακτης εισφοράς 33% στα κέρδη των διυλιστηρίων.

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τέρνα Ενεργειακή, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την πώληση του 36,59% της Τέρνα Ενεργειακή στη Masdar, ενώ παρουσίασαν και έντονη συναλλακτική δραστηριότητα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.421,71 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,31%.

Eνδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε εύρος διακύμανσης 23,13 μονάδων.

Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.434,66 μονάδες (+0,59%) και κατώτερη στις 1.411,53 μονάδες (-1,03%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 159,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.501.408 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,78%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,10%), της Jumbo (+1,75%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,44%), της Τιτάν (+1,37%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+0,89%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,36%), των ΕΛΠΕ (-2,87%), του ΟΛΠ (-2,53%) και της Πειραιώς (-1,80%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.489.725 και 3.708.588 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τέρνα Ενεργειακή με 38,18 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚ Τέρνα με 18,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 54 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Q&R +5,76% και Βογιατζόγλου Systems+5,74%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) -24,96% και Moda Bango -9,21%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 29,6500 +1,37%

ALPHA BANK: 1,5200 -1,55%

AEGEAN AIRLINES: 11,2100 -0,36%

VIOHALCO: 5,8700 +0,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,8800 +1,44%

ΔΕΗ: 11,1700 +2,10%

COCA COLA HBC: 31,8000 +0,57%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4950 -0,99%

ΕΛΠΕ: 7,9500 -2,87%

ELVALHALCOR: 1,8240 -0,22%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0820 -1,34%

ΕΥΔΑΠ: 5,6800 +0,18%

EUROBANK: 2,0820 -0,24%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2900 +0,76%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6400 -0,60%

MOTOR OIL: 24,7200 -3,36%

JUMBO: 26,7400 +1,75%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,7200 +0,90%

ΟΛΠ: 25,0500 -2,53%

ΟΠΑΠ: 14,6000 -0,82%

ΟΤΕ: 13,5000 +0,30%

AUTOHELLAS: 11,4800 -0,86%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4990-1,80%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1800 +0,36%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,3500 +0,89%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

