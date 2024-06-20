Αμετάβλητο στο 5,25% διατήρησε η νομισματική επιτροπή της Τράπεζας της Αγγλίας το βασικό επιτόκιο δανεισμού, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση για επαναφορά του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο στο στόχο του 2% τον Μάιο μετά από σχεδόν τρία χρόνια.

Είναι η έβδομη φορά που η κεντρική τράπεζα κρατά το επιτόκιο στο 5,25%, που συνιστά υψηλό 16 ετών.

Η διστακτικότητα της Τράπεζας να μειώσει το επιτόκιο αποδίδεται στην ακόμα υψηλή επιμέρους τιμή του πληθωρισμού στις υπηρεσίες, που μειώθηκε μόνο ελαφρώς τον Μάιο σε 5,7% από 5,9% τον προηγούμενο μήνα.

Επτά μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής ψήφισαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων, ενώ δυο μέλη τάχθηκε υπέρ της μείωσης, όπως και κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Τράπεζας τον Μάιο.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής αναφέρεται στον πληθωρισμό, σημειώνοντας πως έχει φτάσει στον στόχο της Κεντρική Τράπεζας της χώρας, συμπληρώνοντας πως ο δείκτης προσδοκιών του βραχυπρόθεσμου πληθωρισμού καθώς και η αύξηση των μισθών έχουν υποχωρήσει.

Ήταν πολύ "δύσκολο να εκτιμηθεί η εξέλιξη της αγοράς εργασίας" λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τις προβλέψεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, συμπλήρωσε στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής.

