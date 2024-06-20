Πρόστιμο 46.160 ευρώ στην MIELE Ελλάς από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρόστιμο 46.160 ευρώ, σε επιχείρηση μεγάλων/λευκών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ανακοίνωση:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την υπ' αριθ. 849/2024 ομόφωνη Απόφασή της, αποδέχθηκε την Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλε η επιχείρηση «ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ» (MIELE Ελλάς) και επέβαλε μειωμένο πρόστιμο για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, συνολικού ποσού 46.160 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας μεγάλων/λευκών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Η ως άνω εμπλεκόμενη στη διαδικασία επιχείρηση, για την οποία συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης, κατέθεσε αίτημα υπαγωγής στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 16 της υπ' αριθ. 790/2022 απόφασης της ΕΑ.

Από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση υπέπεσε σε παράβαση των άρθρων 1 του Ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ καθ' ο μέρος προέβη σε πρακτική καθορισμού τιμών μεταπώλησης, με τις οποίες συμμορφώθηκαν σε σημαντικό βαθμό τα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης. Η παράβαση διήρκησε από τις 17.07.2021 έως τις 24.06.2022. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κάθετη σύμπραξη αποτελεί εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού.

Η Ολομέλεια της ΕΑ, δυνάμει της παρ. 39 της υπ' αρ. 790/2022 Απόφασης της, αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της Έκθεσης του Εισηγητή, της Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλε η ως άνω επιχείρηση και την έκδοση Απόφασης σύμφωνα με την οποία:

Διαπιστώνει ότι η «MIELE Ελλάς» παραβίασε, το άρθρο 1 του Ν. 3959/2011 και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, λόγω της συμμετοχής της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη, δυνάμει των πρακτικών που, συνοπτικώς στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης, περιγράφηκαν στην Εισήγηση.

Υποχρεώνει την προαναφερόμενη επιχείρηση να παύσει, εφόσον δεν το έχει ήδη πράξει, και να παραλείπει στο μέλλον τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.

Επιβάλλει, το ως ανω πρόστιμο για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

