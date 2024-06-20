Γ. Περιστέρης: Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή δημιουργήθηκε για να επιστρέφει αξία

Στο mega-deal για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναφέρθηκε στην ομιλία του κατά τη γενική συνέλευση των μετοχών που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, ο Γ. Περιστέρης, επικεφαλής του ομίλου.

Οπως τόνισε μεταξύ άλλων στόχος ήταν "να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας με σημαντικό αποτύπωμα διεθνώς. Και το πετύχαμε".

"Ήταν, είναι και θα είναι η εταιρεία που απέδειξε ότι οι ΑΠΕ είναι το μέλλον της ενέργειας για τη χώρα μας" είπε ο κ. Περιστέρης, ενώ αποκάλυψε πως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είχε υπάρξει αποδέκτης πολλών και διαφορετικών προτάσεων τα τελευταία χρόνια."

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανέφερε χαρακτηριστικά: "Θα ήταν αφελές να ισχυριστεί κάποιος ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή απλώς επωφελήθηκε του κύματος της πράσινης μετάβασης. Ήταν, είναι και θα είναι η εταιρεία που απέδειξε ότι οι ΑΠΕ είναι το μέλλον της ενέργειας για τη χώρα μας."

Παράλληλα, υπογράμμισε πως "η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι ένας πρότυπος οργανισμός που διαδραμάτισε και θα συνεχίσει να διαδραματίζει κομβικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στα ενεργειακά δρώμενα της χώρας μας, αποτελώντας βασικό πυλώνα της εθνικής προσπάθειας για μετάβαση σε ένα μέλλον με καθαρότερη και φθηνότερη ενέργεια για όλους, σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους όσοι κατοικούν σε αυτόν τον τόπο."

Τέλος, τόνισε πως "η εταιρεία δημιουργήθηκε για να επιστρέφει αξία: στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, στην εθνική οικονομία, στην απασχόληση, στην ελληνική περιφέρεια, στους ανθρώπους της, αλλά και σε όλους όσοι την πίστεψαν, την στήριξαν και την τίμησαν επενδύοντας σε αυτήν."

Ενώ κατέληξε πως το deal αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στην εταιρεία μας, αλλά και στη χώρα μας και τις προοπτικές της.

Αναλυτικά, όλη η ομιλία του κ. Περιστέρη προς τους μετόχους:

"Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη φετινή μας γενική συνέλευση. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, κάνουμε συνήθως έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

Στη σημερινή γενική συνέλευση, όμως, λαμβάνοντας υπόψη την κομβικής σημασίας εξέλιξη που ανακοινώσαμε νωρίτερα σήμερα, θεωρώ πως είναι αναγκαίο να ξεκινήσω κάνοντας έναν απολογισμό της συνολικής πορείας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Ξεκινήσαμε πριν σχεδόν τρεις δεκαετίες, σε μία εποχή που η πράσινη ενέργεια αντιμετωπιζόταν είτε με άγνοια, είτε με αδιαφορία, είτε ακόμα και με απαξία, με ένα όραμα και ένα στόχο:

- να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας με σημαντικό αποτύπωμα διεθνώς.

Και το πετύχαμε.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στην καθαρή ενέργεια σε εθνικό επίπεδο κι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές ΑΠΕ στην Ευρώπη.

Δεν είναι μόνο τα 2.500 MW έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμα προς κατασκευή, που ξεχωρίζουν την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Η εταιρεία, που εσείς κυρίες και κύριοι μέτοχοι στηρίξατε, λειτουργεί σήμερα στην Ελλάδα το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο, τον Καφηρέα με ισχύ 327 MW, και κατασκευάζει το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης ενέργειας με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.

Είναι η εταιρεία που το προσεχές φθινόπωρο θα κάνει πραγματικότητα τον σχεδιασμό του ΚΑΠΕ για το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί από ΑΠΕ στην Ελλάδα, τον ακριτικό Άη Στράτη.

Επίσης, θυμίζω ότι είναι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που υλοποίησε το μοναδικό και πρωτοποριακό έργο του Άη Γιώργη, μετατρέποντας μία βραχονησίδα σε αιολικό πάρκο ικανό να τροφοδοτήσει με ενέργεια 40.000 ελληνικά νοικοκυριά.

Και είναι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που εξασφάλισε τη μία εκ των δυο πρώτων αδειών έρευνας για Πιλοτικά Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα, κάνοντας το πρώτο βήμα για τα offshore Α/Π στη χώρα μας.

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήταν αφελές να ισχυριστεί κάποιος ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ απλώς επωφελήθηκε του κύματος της πράσινης μετάβασης.

Ήταν, είναι και θα είναι η εταιρεία που απέδειξε ότι οι ΑΠΕ είναι το μέλλον της ενέργειας για τη χώρα μας.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι ένας πρότυπος οργανισμός που διαδραμάτισε και θα συνεχίσει να διαδραματίζει κομβικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στα ενεργειακά δρώμενα της χώρας μας, αποτελώντας βασικό πυλώνα της εθνικής προσπάθειας για μετάβαση σε ένα μέλλον με καθαρότερη και φθηνότερη ενέργεια για όλους, σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους όσοι κατοικούν σε αυτόν τον τόπο.

Η χώρα μας είναι ευλογημένη με αστείρευτες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ήμασταν από τους πρώτους Ομίλους που πίστεψαν σε ένα καλύτερο ενεργειακό μέλλον, επενδύσαμε συστηματικά και δυναμικά σε αυτό κι εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε.

Εδώ και περίπου 30 χρόνια, δίχως στιγμή να χάσουμε την πίστη μας στο όραμά μας, καταφέραμε οι λέξεις «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» και «Καθαρή Ενέργεια στην Ελλάδα» να είναι σχεδόν ταυτόσημες.

Κι αυτή ήταν μία πορεία τρομερά δύσκολη, ειδικά τα πρώτα χρόνια της προσπάθειάς μας, όταν ελάχιστοι αντιλαμβάνονταν τι κάνουμε και πολύ περισσότερο τι ονειρευόμαστε να πετύχουμε.

Φθάσαμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, υλοποιώντας απαιτητικά και καινοτόμα έργα, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Υλοποιήσαμε μαζί επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που:

- Θωρακίζουν την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας

- Προσφέρουν φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

- Δημιουργούν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία

- Προσφέρουν σύγχρονες και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης

- Συνεισφέρουν σημαντικά στην εθνική οικονομία

- Τονώνουν ευρύτερα την ανάπτυξη, με τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που έχει η δραστηριότητά μας σε μία σειρά από άλλους κλάδους

- Στηρίζουν ενεργά, όχι μόνο μέσω των διόλου αμελητέων ανταποδοτικών οφελών που ορίζει η νομοθεσία, αλλά και άμεσα και έμπρακτα δεκάδες τοπικές κοινωνίες ανά την επικράτεια, προσφέροντας μόνο το 2023, 3,5 εκατ. ευρώ

- Αυτό κυρίες και κύριοι μέτοχοι είναι κατά τη γνώμη μας το πρότυπο ενός εθνικού πρωταθλητή:

μία εταιρεία που επενδύει εδώ, παράγει εδώ και επιστρέφει πολλαπλάσια την αξία που αποκομίζει από τη δραστηριότητά της στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

Αυτόν τον εθνικό πρωταθλητή, η Ελλάδα όχι απλά δεν θα τον αποστερηθεί, σε συνέχεια της συμφωνίας που ανακοινώσαμε, αλλά θα τον δει να μεγαλώνει, να διακρίνεται διεθνώς και να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη χώρα μας.

Και εμείς θα είμαστε εδώ, διοίκηση και εργαζόμενοι της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για να συμβάλλουμε σε αυτό.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είχε υπάρξει αποδέκτης πολλών και διαφορετικών προτάσεων τα τελευταία χρόνια.

Με ακούσατε πολλές φορές να λέω και από το βήμα αυτής εδώ της γενικής συνέλευσης τρία πράγματα:

- Ότι θα σας ενημερώσουμε πλήρως, αναλυτικά και διαφανώς όταν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο

- Ότι η όποια συμφωνία υπάρξει θα εγγυάται το μέλλον της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και των εργαζομένων της

- Ότι κόκκινη γραμμή για εμάς αποτελεί η διασφάλιση των συμφερόντων του συνόλου των μετόχων της εταιρείας

Αντιλαμβάνομαι ότι δυο χρόνια τώρα αυτό το πολύ λακωνικό τρίπτυχο δεσμεύσεών μας, μπορεί να μην φάνταζε αρκετό.

Όμως, σήμερα, αγαπητοί μέτοχοι, στεκόμαστε εδώ μπροστά σας, στη γενική συνέλευση - την ανώτατη εκδήλωση χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και λογοδοσίας - έχοντας υλοποιήσει στο ακέραιο και τις τρεις δεσμεύσεις που αναλάβαμε.

Ανακοινώσαμε επίσημα το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στη συναλλαγή και σήμερα ενώπιον του συνόλου της επενδυτικής κοινότητας και των εκπροσώπων του Τύπου, είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Καταλήξαμε σε συμφωνία με τη Masdar, μία πολύ μεγάλη διεθνή εταιρεία αφοσιωμένη στην καθαρή ενέργεια, που θέλει να οδηγήσει την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ακόμα υψηλότερα, υλοποιώντας το επενδυτικό πλάνο για 6 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το 2030.

Προχωρούμε σε μία συναλλαγή που εξ αρχής προϋποθέτει ότι μετά τις σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθήσει Δημόσια Πρόταση, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα όλων και όχι μόνο κάποιων από τους μετόχους της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Ειδικά το τελευταίο, μπορεί να μην είναι συνήθης πρακτική στην ελληνική αγορά, για εμάς όμως είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δημιουργήθηκε για να επιστρέφει αξία: στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, στην εθνική οικονομία, στην απασχόληση, στην ελληνική περιφέρεια, στους ανθρώπους της, αλλά και σε όλους όσοι την πίστεψαν, την στήριξαν και την τίμησαν επενδύοντας σε αυτήν.

Σε όλους εσάς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι μέτοχοι, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προσέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια της μέχρι σήμερα πορείας της συνολικά περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ σε μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου, ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα έχει εισπράξει 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, επιπλέον της διανομής μερίσματος που καλείστε να εγκρίνετε σήμερα.

Η συμφωνία που πετύχαμε αποτελεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή συμφωνία που έχει γίνει ποτέ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και τη μεγαλύτερη εξαγορά στην οποία έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα η Masdar διεθνώς, αποτιμώντας το enterprise value της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στα 3,2 δισ. ευρώ.

Και φυσικά, είναι μία συμφωνία που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στην εταιρεία μας, αλλά και στη χώρα μας και τις προοπτικές της.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τον κ. Μαραγκουδάκη, συνοδοιπόρο μου σε όλο αυτό το μακρύ ταξίδι της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, καθώς και όλα τα διοικητικά στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας μας, για τον αγώνα που δίνουν καθημερινά.

Θερμές ευχαριστίες και σε όσους εργάστηκαν και συνέδραμαν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας,

Και φυσικά σε εσάς κυρίες και κύριοι μέτοχοι για την αφοσίωσή σας στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και την αταλάντευτη εμπιστοσύνη σας σε εμάς.

Σας ευχαριστούμε."

Πηγή: skai.gr

