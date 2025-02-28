Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με κέρδη 0,62% - Στις 1.607,79 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, παρά την αρχική υποχώρηση, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 1.600 μονάδων. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος από την υψηλή κεφαλαιοποίηση βρέθηκαν οι μετοχές της Alpha Bank και της Εθνικής.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,64%, μετά από εννέα ανοδικές εβδομάδες, τον Φεβρουάριο κατέγραψε άνοδο 3,77%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 9,40%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 1.607,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,62%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.584,48 μονάδες (-0,84%) και υψηλότερη τιμή στις 1.608,93 μονάδες (+0,69%).

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI και ανήλθε στα 387,21 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 87.758.636 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,80%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+5,84%), της Εθνικής (+3,53%), της ΔΕΗ (+2,24%) και του ΟΤΕ (+1,90%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,86%), της Μυτιληναίος (-1,77%), του ΔΑΑ (-1,73%) και του ΟΛΠ (-1,37%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 32.309.749 και 21.821.669 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 84,57 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 61,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 50 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Bank (+5,84%) και Ιντερτέκ (+5,46%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-13,41%) και Μπήτρος (-9,76%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:14,3400 +1,27%

ΤΙΤΑΝ: 40,1000 -1,23%

ALPHA BANK: 1,9475 +5,84%

AEGEAN AIRLINES: 10,7700 -0,46%

VIOHALCO: 5,6800 +1,79%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,3400 -0,86%

ΔΑΑ:8,7400 -1,73%

ΔΕΗ: 13,2200 +2,24%

COCA COLA HBC:40,9600 -0,34%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2500 -0,44%

ΕΛΠΕ: 7,8000 +0,65%

ELVALHALCOR: 2,1500 +0,47%

ΕΘΝΙΚΗ: 8, 9240 +3,53%

ΕΥΔΑΠ: 5,7800 -0,69%

EUROBANK: 2,5030 +0,12%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5100 -0,15%

MOTOR OIL: 21,7000 -0,37%

JUMBO: 26,5400 +1,22%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:35,5000 -1,77%

ΟΛΠ:32,3000 -1,37%

ΟΠΑΠ: 17,1000 +0,12%

ΟΤΕ: 15,0200 +1,90%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,5330 -0,59%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:12,6800 -1,86%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη.

