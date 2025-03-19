Με μικρή πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω κινήσεων μερικής κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών. Πάντως προς τος τέλος των συναλλαγών οι αγοραστές επανήλθαν μειώνοντας τον ρυθμό πτώσης, δίνοντας κλείσιμο πάνω από τις 1.700 μονάδες, ενώ σε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε ο τζίρος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.701,28 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,23%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.691,35 μονάδες (-0,81%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 226,06 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.575.400 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+4,99%), της Aegean Airlines (+2,87%), της Lamda Development (+2,74%) και της Viohalco (+2,49%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,23%), του ΟΤΕ (-2,29%), του ΟΠΑΠ (-2,06%), της Εθνικής (-1,99%), του ΔΑΑ (-1,97%) και της Alpha Bank (-1,63%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 13.072.820 και 7.013.898 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 41,87 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 36,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 46 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+9,88%) και Λεβεντέρης(κ) (+6,48%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (-5,88%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-5,44%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,4500 -0,73%

OPTIMA:15,5600 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 41,5000 +0,73%

ALPHA BANK: 2,3000 -1,63%

AEGEAN AIRLINES: 12,1800 +2,87%

VIOHALCO: 6,1800 +2,49%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7600 +0,64%

ΔΑΑ:8,8700 -1,97%

ΔΕΗ: 13,7900 +0,36%

COCA COLA HBC:41,2200 -0,58%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4200 +4,99%

ΕΛΠΕ: 7,6900 -0,45%

ELVALHALCOR: 2,2250 +0,23%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,8840 -1,99%

ΕΥΔΑΠ: 6,0600 +1,17%

EUROBANK: 2,6500 +1,42%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7600 +2,74%

MOTOR OIL: 21,9600 αμετάβλητη

JUMBO: 26,9600 -0,15%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:38,8800 +0,57%

ΟΛΠ:33,6500 +1,66%

ΟΠΑΠ: 17,1400 -2,06%

ΟΤΕ: 14,9500 -2,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,2920 -0, 08%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,5800 -3,23%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

