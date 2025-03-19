Πολύ καλή πορεία καταγράφεται στον ρυθμό υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 100.000 δηλώσεις,

Αυτό αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας με τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή.

Η πορεία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και η ευρύτερη συνεργασία μεταξύ του επιμελητηρίου και της πολιτεία ήταν το θέμα της συνάντησης και όπως αναφέρει ανακοίνωση «καταγράφηκε η πολύ καλή πορεία στον ρυθμό υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 100.000 δηλώσεις, αλλά και η χωρίς προβλήματα διαδικασία».

Επιπλέον, συζητήθηκαν τρόποι για την ακόμα πιο αποτελεσματική λειτουργία της θεσμοθετημένης επιτροπής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του υπουργείου Οικονομικών, της ΑΑΔΕ και του ΟΕΕ. Στόχος είναι τόσο η δυνατόν ταχύτερη επίλυση των όποιων θεμάτων προκύπτουν, όσο και ο εποικοδομητικότερος διάλογος, μέσω ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης προτάσεων για τη βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

