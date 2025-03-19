Η αιφνιδιαστική σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικού πολιτικού αντιπάλου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγα 24ωρα πριν χριστεί υποψήφιος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, πυροδότησε μαζικό sell-off στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, οδήγησε σε «βουτιά» τη λίρα και εκτίναξε στα ύψη τις αποδόσεις του τουρκικού 10ετούς ομολόγου.

Το τουρκικό χρηματιστήριο ξεκίνησε τις συναλλαγές με ισχυρή πτώση 6,9%, γεγονός που πυροδότησε τον μηχανισμό προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης (circuit breaker).

Οι συναλλαγές ξεκίνησαν εκ νέου, με τον βασικό δείκτη της αγοράς να γράφει και πάλι απώλειες 6,88%, οι οποίες συνέχισαν να ενισχύονται, οδηγώντας την αγορά σε νέα διακοπή, για μισή ώρα αυτή τη δεύτερη φορά, λίγο μετά τις 11:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδος).

Το sell-off συνεχίστηκε μέχρι την ολοκλήρωση των συναλλαγών, με αποτέλεσμα ο βασικός δείκτης του τουρκικού χρηματιστηρίου BIST 100 να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση με «βουτιά» 8,72%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του σε διάστημα τεσσάρων ετών. Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε και ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών, ο οποίος έκλεισε 9,88% χαμηλότερα.

Εν τω μεταξύ, η είδηση της σύλληψης του Ιμάμογλου προκάλεσε την ισχυρή πτώση της τουρκικής λίρας, η οποία έφτασε να κατρακυλά έως και 12,7% χαμηλότερα και να καταγράφει νέο ιστορικό χαμηλό στις 42 λίρες ανά δολάριο.

Το τουρκικό νόμιμα ανέκτησε μέρος των απωλειών του στη συνέχεια και διαπραγματευόταν στις 37,91 λίρες το δολάριο λίγο πριν τις 17:30 ώρα Ελλάδος, συνεχίζοντας να καταγράφει όμως τις μεγαλύτερες απώλειές του από τον Ιούλιο του 2023.

Στη σχετική ανάκαμψη της λίρας συνέβαλε και η παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας της χώρας που διέθεσε 8 με 9 δισ. δολάρια προκειμένου να στηρίξει το τουρκικό νόμισμα.

Ισχυρές απώλειες δέχθηκαν τέλος και τα ομόλογα της Τουρκίας, με τη μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται στους μακροπρόθεσμους τίτλους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η απόδοση του τουρκικού 10ετούς ομολόγου σημείωσε άλμα κατά 255 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 30,74%.

Πηγή: skai.gr

