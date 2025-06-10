Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,70% - Στα 188,69 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει πάνω από τα επίπεδα των 1.850 μονάδων. Η αγορά κινήθηκε με θετικό πρόσημο για πέμπτη συνεχή συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 1,85%.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ, της Εθνικής, της ΔΕΗ, της Τιτάν και της Elvalhalor.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.855,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,70%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 188,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.276.801 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,67%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+3,17%), της Εθνικής (+2,84%), της Elvalhalcor (+1,97%), της Τιτάν (+1,88%), της ΔΕΗ (+1,86%), της Ελλάκτωρ (+1,58%) και του ΔΑΑ (+1,48%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,26%), της Πειραιώς (-0,85%), της Lamda Development (-0,63%) και της Optima (-0,62%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.127.800 και 6.497.683 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 35,02 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 24,77 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 35 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ (+12,06%) και ΟΛΘ (+7,84%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (-29,86%) και Mermeren (-4,30%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:5,5800 +0,18%
OPTIMA:19,2400 -0,62%
ΤΙΤΑΝ: 40,7000 +1,88%
ALPHA BANK: 2,7500 +0,47%
AEGEAN AIRLINES: 13,0000 +0,78%
VIOHALCO: 5,6400 αμετάβλητη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,5600 +0,88%
ΔΑΑ:10,3000 +1,48%
ΔΕΗ: 13,6900 +1,86%
COCA COLA HBC:46,3000 -0,39%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2880 +1,58%
ΕΛΠΕ: 7,8500 +0,38%
ELVALHALCOR: 2,3350 +1,97%
ΕΘΝΙΚΗ: 10,8500 +2,84%
ΕΥΔΑΠ: 5,9200 αμετάβλητη
EUROBANK: 2,7940 +0,87%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,3100 -0,63%
MOTOR OIL: 25,0200 +1,13%
JUMBO: 28,9600 -0,41%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:45,7800 -0,04%
ΟΛΠ:46,9500 +1,19%
ΟΠΑΠ: 19,5000 +3,17%
ΟΤΕ: 17,1900 -1,26%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,5820 -0,85%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9000 +0,72%
