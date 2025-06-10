Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία οι μεγάλοι κερδισμένοι από τη «φουρτούνα» στην αγορά ομολόγων

Νικητές αναδείχθηκαν τα ελληνικά, τα ισπανικά και τα ιταλικά ομόλογα από τις φετινές αναταράξεις στην αγορά ομολόγων, καθώς η ανοδική πορεία που σημείωσαν έχει περιορίσει τη διαφορά με το γερμανικό κόστος δανεισμού σχεδόν στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, όπως σημειώνουν οι Financial Times.

Διαχειριστές κεφαλαίων ομολόγων δήλωσαν ότι η ανατροπή από την εποχή της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, όταν οι χώρες αυτές βρίσκονταν αντιμέτωπες με μεγάλα κόστη δανεισμού, οφείλεται στην ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη και στην αυξημένη αλληλεγγύη στην κατανομή των χρεών μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης.

Η Ιταλία πληρώνει πλέον μόνο 0,9 ποσοστιαίες μονάδες παραπάνω από τη Γερμανία για δανεισμό διάρκειας 10 ετών, κοντά στο χαμηλότερο spread των τελευταίων δεκαπέντε ετών. Η Ισπανία δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, με spread κάτω του 0,6%.

Η άνοδος των γερμανικών αποδόσεων, καθώς οι επενδυτές προβλέπουν τη δαπάνη-ορόσημο ύψους €1 τρισ. από τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για την άμυνα και τις υποδομές, συνέβαλε επίσης στη μείωση των spreads.

Αντίθετα, κατά την κρίση της Ευρωζώνης τα spreads στην αποκαλούμενη «περιφέρεια» είχαν εκτιναχθεί λόγω ανησυχιών για μη βιώσιμα χρέη και πιθανή διάλυση της νομισματικής ένωσης.

«Ο βασικός λόγος ύπαρξης των spreads είναι η αντανάκλαση του κινδύνου χρεοκοπίας ή διάλυσης. Αν μη τι άλλο, αυτός ο κίνδυνος έχει μειωθεί», δήλωσε ο Nicola Mai, αναλυτής κρατικού πιστωτικού κινδύνου στην Pimco. Προέβλεψε ότι η σύγκλιση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων «θα συνεχιστεί».

Στην Ελλάδα, τη χώρα της οποίας τα προβλήματα χρέους πυροδότησαν την περιφερειακή κρίση και οδήγησαν σε μια σειρά από κρατικά προγράμματα διάσωσης, τα spreads έχουν μειωθεί στις 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.

«Η άνοδος ήταν αδιάκοπη», δήλωσε ο Fraser Lundie, επικεφαλής παγκόσμιου τομέα σταθερού εισοδήματος στην Aviva Investors.

Οι επενδυτές συρρέουν στα ομόλογα της νότιας Ευρώπης, παρά τις γενικότερες ανησυχίες στις παγκόσμιες αγορές για τον αυξημένο δημόσιο δανεισμό, που έχει οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων σε μεγάλες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Τo μικρότερο περιθώριο στα spreads αντικατοπτρίζουν επίσης μια μακροπρόθεσμη ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών στη νότια Ευρώπη, καθώς οι οικονομίες που βασίζονται στις υπηρεσίες ευημερούν, βοηθούμενες από την τουριστική άνθηση μετά την Covid.

Η Ισπανία σημείωσε ταχύτερη ανάπτυξη από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης πέρυσι. Η κυβέρνηση της Ιταλίας υπό την Τζόρτζια Μελόνι αποδείχθηκε πιο δημοσιονομικά συνετή και σταθερή απ’ ό,τι ανέμεναν οι επενδυτές. Και η Ελλάδα απολαμβάνει μια μακροχρόνια ανάκαμψη από την κρίση χρέους που οδήγησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα το 2023.

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι το κοινό ευρωπαϊκό χρέος που εκδόθηκε κατά την πανδημία, καθώς και η προοπτική περαιτέρω ενοποίησης, ενισχύουν την άποψη υπέρ της σύγκλισης στο κόστος δανεισμού.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προβάλει το κοινό χρέος ως μέσο χρηματοδότησης των δεσμεύσεων για αμυντικές δαπάνες, γεγονός που, από την οπτική των αγορών, θα έδενε ακόμη πιο στενά τα κράτη μεταξύ τους. Ωστόσο, άλλα κράτη-μέλη έχουν αντιταχθεί σε ένα τέτοιο βήμα.

Μια αύξηση στις αποδόσεις από τα μέτρα τόνωσης της εποχής της Covid έχει επίσης προσελκύσει αγοραστές για τα χρέη των κυβερνήσεων της νότιας Ευρώπης, σε μια περίοδο που οι ασταθείς πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ έχουν κάνει τους επενδυτές να επιδεικνύουν επιφυλακτικότητα απέναντι στις αμερικανικές αγορές, σύμφωνα με διαχειριστές κεφαλαίων.

Ωστόσο, κάποιοι επενδυτές προειδοποιούν ότι τα υψηλά επίπεδα χρέους στη νότια Ευρώπη σημαίνουν πως οι ανησυχίες για τα ομόλογα αυτών των χωρών θα μπορούσαν τελικά να επανεμφανιστούν. Το ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ παραμένει κοντά ή ακόμη και πάνω από το 100% στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία.





