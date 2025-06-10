Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πακέτο κυρώσεων, το 18ο του μπλοκ, κατά της Ρωσίας ως απόρροια της εισβολής της στην Ουκρανία, θέτοντας στο στόχαστρο τα έσοδα της Μόσχας από τον ενεργειακό τομέα, τις τράπεζές της αλλά και τη στρατιωτική βιομηχανία της, δήλωσε την Τρίτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το νέο πακέτο προτείνει την απαγόρευση συναλλαγών που σχετίζονται με τη χρήση των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream της Ρωσίας, καθώς και με τράπεζες που παρακάμπτουν τις κυρώσεις.

«Ο στόχος της Ρωσίας δεν είναι η ειρήνη, είναι να επιβάλει τον κανόνα του ισχυρού... η ισχύς είναι η μόνη γλώσσα που θα καταλάβει η Ρωσία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου πακέτου κυρώσεων.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη μείωση του ανώτατου ορίου τιμής για το ρωσικό αργό που έχει επιβάλει η Ομάδα των Επτά (G7) στα 45 δολάρια το βαρέλι από 60 δολάρια προηγουμένως, σε μια προσπάθεια μείωσης των ενεργειακών εσόδων της Ρωσίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι το ανώτατο όριο τιμής για το ρωσικό αργό θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης των μελών της G7 αυτήν την εβδομάδα.

«Η υπόθεσή μου είναι ότι το κάνουμε αυτό μαζί ως G7. Το ξεκινήσαμε ως G7, ήταν επιτυχημένο ως μέτρο από την G7 και θέλω να συνεχιστεί αυτό το μέτρο ως G7», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Το προτεινόμενο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαριθμεί επίσης περισσότερα σκάφη που αποτελούν τμήμα του σκιώδους στόλου της Ρωσίας καθώς και εταιρείες εμπορίας πετρελαίου.

«Ο επόμενος γύρος κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας θα στοχεύσει τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του σκιώδους στόλου, της στρατιωτικής βιομηχανίας και του τραπεζικού της τομέα», δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Οι χώρες της ΕΕ θα ξεκινήσουν τη συζήτηση για την πρόταση αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

