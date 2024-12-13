Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,36%, στα 97,13 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.469,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,36%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.470,44 μονάδες (+0,44%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 13,62%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 97,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.788.929 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,66%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,72%), Autohellas (+2,37%), της ΕΥΔΑΠ (+2,08%), της Aegean Airlines (+1,98%) και της Viohalco (+1,83%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-1,10%), της Jumbo (-0,31%) και της ΔΕΗ (-0,25%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.216.615 και 4.170.053 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 13,48 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,16 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 27 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Logismos +11,03% και Ικτίνος +6,88%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler -8,66% και ΣΙΔΜΑ -3,75%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,0000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 1,6200 -0,12%

AEGEAN AIRLINES: 10,3000 +1,98%

VIOHALCO: 5,5700 +1,83%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5400 +0,43%

ΔΑΑ:8,0560 +0,37%

ΔΕΗ: 11,9400 -0,25%

COCA COLA HBC:33,9000 +0,30%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8640 +1,30%

ΕΛΠΕ: 7,1800 +1,41%

ELVALHALCOR: 1,9500 +3,72%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8500 +1,03%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 +2,08%

EUROBANK: 2,2120 +0,09%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 -1,10%

MOTOR OIL: 20,5200 +0,10%

JUMBO: 26,0200 -0,31%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:34,1200 +0,95%

ΟΛΠ:29,9000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 16,0000 -0,12%

ΟΤΕ: 14,8300 -0,27%

AUTOHELLAS:10,3600 +2,37%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9320 +0,59%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8600 +0,37%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8500 +0,15%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

