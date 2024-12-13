Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,36%, στα 97,13 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.469,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,36%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.470,44 μονάδες (+0,44%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 13,62%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 97,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.788.929 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,66%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,72%), Autohellas (+2,37%), της ΕΥΔΑΠ (+2,08%), της Aegean Airlines (+1,98%) και της Viohalco (+1,83%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-1,10%), της Jumbo (-0,31%) και της ΔΕΗ (-0,25%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.216.615 και 4.170.053 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 13,48 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,16 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 27 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Logismos +11,03% και Ικτίνος +6,88%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler -8,66% και ΣΙΔΜΑ -3,75%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 39,0000 αμετάβλητη
ALPHA BANK: 1,6200 -0,12%
AEGEAN AIRLINES: 10,3000 +1,98%
VIOHALCO: 5,5700 +1,83%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5400 +0,43%
ΔΑΑ:8,0560 +0,37%
ΔΕΗ: 11,9400 -0,25%
COCA COLA HBC:33,9000 +0,30%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8640 +1,30%
ΕΛΠΕ: 7,1800 +1,41%
ELVALHALCOR: 1,9500 +3,72%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,8500 +1,03%
ΕΥΔΑΠ: 5,9000 +2,08%
EUROBANK: 2,2120 +0,09%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 -1,10%
MOTOR OIL: 20,5200 +0,10%
JUMBO: 26,0200 -0,31%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:34,1200 +0,95%
ΟΛΠ:29,9000 αμετάβλητη
ΟΠΑΠ: 16,0000 -0,12%
ΟΤΕ: 14,8300 -0,27%
AUTOHELLAS:10,3600 +2,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9320 +0,59%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8600 +0,37%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8500 +0,15%
